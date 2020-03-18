Özel harekat engelledi, Yunan polisi seyretti

GECE, GÜNDÜZ GÖREV BAŞINDA Yunanistan'ın müdahale ettiği göçmenlerin geri gönderilmesini engellemek için sınırda görevlendirilen bin Özel Harekat polisi, Meriç Nehri'nde zodyak botlarla, sınırın sıfır noktasında ise araç ve yaya olarak devriye görevlerini 24 saat aralıksız sürdürüyor.