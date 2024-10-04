Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında kavga

Çankırı'da özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı C.A.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir polis, istasyon çalışanını yerde tekmeledi. Valilik, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında kavga - 1

Çankırı'da il merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda 3 Ekim Perşembe günü saat 09.15 sıralarında özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı C.A.C. ile çıkan tartışma yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında kavga - 2

İş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavgada bir özel harekat polisinin, C.A.C.'yi yerde tekmelediği ve sürükleyerek kapıdan çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında kavga - 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çankırı Valiliği, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER