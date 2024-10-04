Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında kavga
Çankırı'da özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı C.A.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir polis, istasyon çalışanını yerde tekmeledi. Valilik, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Çankırı'da il merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda 3 Ekim Perşembe günü saat 09.15 sıralarında özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı C.A.C. ile çıkan tartışma yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü.