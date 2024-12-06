Özel hastanenin bodrumunda yangın
Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki özel hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocaeli’de özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı.
Kocaeli’de özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı.
Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi’ndeki özel hastanenin bodrum katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.Dumanı gören çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Alevler kısa sürede söndürülürken, elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.