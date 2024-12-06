Özel hastanenin bodrumunda yangın

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki özel hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Özel hastanenin bodrumunda yangın - 1

Kocaeli’de özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Özel hastanenin bodrumunda yangın - 2

Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi’ndeki özel hastanenin bodrum katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanı gören çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Özel hastanenin bodrumunda yangın - 3

Alevler kısa sürede söndürülürken, elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Özel hastanenin bodrumunda yangın - 4
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