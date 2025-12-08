Özel izinle Eskişehir'e getirdi. Gören afallıyor, nadir rastlanıyor

Selahattin Arslanbenzer 280 kiloluk orkinos hakkında şunları söyledi:

"Orkinos, Türkiye'de satışı yasak olan bir balıktır. Sadece Avrupa'ya götürüyorlar bunu. Arada bir ağa yakalandığı zaman, tutulduğu zaman faturalı olmak şartıyla satabiliyorsun. Biz de böyle faturalı bir şekilde getirip şu an satışını yapıyoruz. Balığımız 280 kilo, çok güzel bir balıktır. Orkinos, her zaman gelmeyen, pek sık rastlanmayan bir balık. Vatandaşlar görünce böyle bir afallıyorlar, heyecanlanıyorlar. 'Nasıl tuttunuz, ağla mı tuttunuz, oltayla mı tuttunuz?' diye soruyorlar."