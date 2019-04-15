Özel mülkiyet olduğu gerekçesiyle Pamukkale yolunu kapattılar
DHA
Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, mülk sahibi olduklarını belirten bir grup tarafından trafiğe kapatıldı.
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1Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, mülk sahibi olduklarını belirten bir grup tarafından trafiğe kapatıldı.
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2Pamukkale'ye giriş olan Akköy Mahallesi kavşağından itibaren karayolunun giriş ve çıkış bölümüne plastik kasalar koyulup şerit çekildi ve 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazısı asıldı.
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3Karayolunun tapulu malları olduğunu belirten kalabalıktakiler, haklarının verilmesini istedi. Yolun yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bölümde 45 kişinin hak sahibi olduğu öğrenildi.
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4Olay yerine gelen jandarma, kalabalıktakilerle görüşme başlattı.
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