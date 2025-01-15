Özel okul ücretlerine fahiş artış iddiası | Bakan Tekin'den velilere çağrı: Başvurun, biz gereğini yaparız

Yayınlanan yeni yönetmelikle biz dizi karar alındığını söyleyen Bakan Tekin, okulların ders kitabı için ayrı ücret alınmasını yasakladıklarını belirttti.



Özel okulların yapacakları zam için de en fazla enflasyon art yüzde 5 olarak düzenlediklerini söyleyen Tekin, "Bu sınırlamanın dışında hareket eden özel okul sayısı çok sınırlı, onlarla ilgili bize başvuru olursa müfettişlerimizi denetimlerini yaparlar" ifadelerini kullandı.