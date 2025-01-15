Özel okul ücretlerine fahiş artış iddiası | Bakan Tekin'den velilere çağrı: Başvurun, biz gereğini yaparız
Özel okul ücretlerine yapılan zamlar, tartışmaların odağında. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konuda bakanlık müfettişlerinin hassasiyetle çalıştığını söyledi. Bakan Tekin, yüksek zam yapan okulların, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilmesini de istedi.
Özel okullarda kayıt dönemi başladı. Ara sınıflarda zamlar en fazla yüzde 54.8 olabilecek. Anaokulları ile 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda ise herhangi bir yasal zam oranı yok.Yıllık 200 bin liradan başlayan, 900 bin liraya kadar çıkan ücretler var.