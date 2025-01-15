Özel okul ücretlerine fahiş artış iddiası | Bakan Tekin'den velilere çağrı: Başvurun, biz gereğini yaparız

Özel okul ücretlerine yapılan zamlar, tartışmaların odağında. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konuda bakanlık müfettişlerinin hassasiyetle çalıştığını söyledi. Bakan Tekin, yüksek zam yapan okulların, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilmesini de istedi.

Özel okul ücretlerine fahiş artış iddiası | Bakan Tekin'den velilere çağrı: Başvurun, biz gereğini yaparız - 1

Özel okullarda kayıt dönemi başladı. Ara sınıflarda zamlar en fazla yüzde 54.8 olabilecek. Anaokulları ile 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda ise herhangi bir yasal zam oranı yok.Yıllık 200 bin liradan başlayan, 900 bin liraya kadar çıkan ücretler var.

TÜRKİYE HABERLERİ

Özel okul ücretlerine fahiş artış iddiası | Bakan Tekin'den velilere çağrı: Başvurun, biz gereğini yaparız - 2

Bazı özel okulların  ücrtlerde fahiş artışlar yaptığına dair iddialar var. Okul ücreti veya yemek, kırtasiye, servis gibi diğer ek ücretlerde fahiş artışlarda bulunulduğunu ileri süren veliler, şikayet sayfaları üzerinden isyan etti.

Özel okul ücretlerine fahiş artış iddiası | Bakan Tekin'den velilere çağrı: Başvurun, biz gereğini yaparız - 3

BAKAN TEKİN: BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda fahiş ücret artışı yapıldığı iddialarıyla ilgili, "Rakamlar üzerinden kamuoyunda spekülasyon yapılıyor. Bu tür durumlarla karşılaşan arkadaşlarımız il ve ilçe müdürlüklerimize başvururlarsa biz gereğini yaparız. Şu anda 10 binin üzerinde özel okul var. Bu okullar içerisinde, kamuoyunda böyle infial yaratacak derecede yüksek ücret alan okul sayısı çok sınırlı. Bu zamlarla bütün özel okulları zan altında bırakmak doğru değil" dedi.

Özel okul ücretlerine fahiş artış iddiası | Bakan Tekin'den velilere çağrı: Başvurun, biz gereğini yaparız - 4

Yayınlanan yeni yönetmelikle biz dizi karar alındığını söyleyen Bakan Tekin, okulların ders kitabı için ayrı ücret alınmasını yasakladıklarını belirttti.

Özel okulların yapacakları zam için de en fazla enflasyon art yüzde 5 olarak düzenlediklerini söyleyen Tekin, "Bu sınırlamanın dışında hareket eden özel okul sayısı çok sınırlı, onlarla ilgili bize başvuru olursa müfettişlerimizi denetimlerini yaparlar" ifadelerini kullandı.

Özel okul ücretlerine fahiş artış iddiası | Bakan Tekin'den velilere çağrı: Başvurun, biz gereğini yaparız - 5

NAKİT PARA UYARISI!

Bakan Tekin, kayıt dışı alınan özel okul ücretlerine ilişkin de "Özel okullarda velilerden nakit, elden, kayıt dışı ücret talep edenler olabilir. Yönetmeliğe bunu koyduk; tamamen elektronik ortamda, bankacılık hizmetleri üzerinden yürümesini söyledik. Bunun dışında bir ücret talep edilirse bunu lütfen bizimle paylaşsınlar. Böyle bir şey talep edildiğinde bizimle paylaşırlarsa biz de gereğini yaparız" değerlendirmesinde bulundu.

Özel okul ücretlerine fahiş artış iddiası | Bakan Tekin'den velilere çağrı: Başvurun, biz gereğini yaparız - 6
Özel okul ücretlerine fahiş artış iddiası | Bakan Tekin'den velilere çağrı: Başvurun, biz gereğini yaparız - 7
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