Özel okulda akran zorbalığı! Dövüp fotoğrafını bütün okula gönderdiler
13.01.2026 09:40
NTV - Haber Merkezi
Akran zorbalığı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Olay bu kez İstanbul'da yaşandı. 7'nci sınıf öğrencisi çocuk, arkadaşları tarafından dövüldü. O anlarda çekilen fotoğrafları okulda yayıldı.
İstanbul Maltepe'de yaşayan Elvan Altun, 12 yaşındaki oğlunu yedi yıldır özel okulda okutuyordu.
Annenin iddiasına göre oğlu son iki yıldır akran zorbalığına maruz kaldı.
Oğlunun önce dövüldüğünü, gözünde morarma olduğunu anlatan anne, ilk başlarda "Çocuğum da yaramazlık yapıyor, diğer çocuklar da... İllaki bunlar olacak" dediğini anlattı.
FOTOĞRAFI TÜM ÖĞRENCİLERE GÖNDERDİLER
Ancak bir ay önce yaşanan olay, anne için bardağı taşıran son damla oldu.
Annenin iddiasına göre, sınıf arkadaşları oğluna pusu kurdu. Yine iddiaya göre 12 yaşındaki çocuk sınıfa girdiğinde saldırıya uğradı.
GÖZÜNDE MORLUK, VÜCUDUNDA YARALAR OLUŞTU
Saldırının ardından çocuğun gözünde morluk, vücudunda yaralar oluştu.
Çocuğun dövüldüğü anlarda çekilen fotoğrafı, okuldaki tüm öğrencilere gönderildi.
Anne tüm bu yaşananlara okul yönetiminin sessiz kaldığını söyledi.
OĞLUNUN OKULUNU DEĞİŞTİRDİ, OKUL PARASINI İSTEDİ
Yaşananların ardından anne Elvan Altun çocuğunu o okuldan aldırdı, başka bir okula naklini sağladı.
Okul yönetiminden de ödediği bir yıllık ücretin iadesini istedi. Ancak iddiasına göre okul buna olumsuz yanıt verdi.
Anne Altun CİMER'e şikayetinin ardından yıllık ücretin bir kısmının ödendiğini anlattı.
Çocuğunun zor günler geçirdiğini anlatan ALtun, "Akran zorbalığıyla sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.
CİMER şikayetinin ardından idari soruşturma başlatılırken okul yönetimi konu yargıya taşındığı için iddialarla ilgili açıklama yapmadı.