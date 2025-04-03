Özel ve kamu bankaları bugün açık mı? 3 Nisan Perşembe bankalar kapalı mı, çalışıyor mu?

Resmi tatil günlerinde bankalar, belediyeler, muhtarlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, okullar ve üniversitelerle birlikte tüm kamu kurumları kapalı oluyor. Ramazan Bayramı normalde 3 gün sürerken idari izinle birlikte memurlar için hafta sonu da dahil edilerek 9 güne uzatıldı. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılamayan bazı işlemler şubeler üzerinden gerçekleştilirken bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Borsa İstanbul’da benzer şekilde bankaların çalışma günlerine göre hareket ediyor. Peki 3 Nisan özel ve kamu bankaları açık mı, kapalı mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…