Özel ve kamu bankaları bugün açık mı? 3 Nisan Perşembe bankalar kapalı mı, çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 güne uzatılmasıyla birlikte gözler bankalara çevrildi. Özellikle banka şubeleri üzerinden nakit işlemleri, havale, kredi, döviz-alış satış, ödeme talimatı, yapılandırma gibi işlemler yapmaya hazırlananlar bankaların çalışma durumunu merak ediyor. 2,3,4 Nisan tarihlerindeki izin 657 sayılı memurları kapsayacak. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankalarının çalışma durumu belli oldu. Peki Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? Bankalar idari izinde çalışıyor mu? İşte, bankaların çalışma durumu…
Resmi tatil günlerinde bankalar, belediyeler, muhtarlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, okullar ve üniversitelerle birlikte tüm kamu kurumları kapalı oluyor. Ramazan Bayramı normalde 3 gün sürerken idari izinle birlikte memurlar için hafta sonu da dahil edilerek 9 güne uzatıldı. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılamayan bazı işlemler şubeler üzerinden gerçekleştilirken bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Borsa İstanbul’da benzer şekilde bankaların çalışma günlerine göre hareket ediyor. Peki 3 Nisan özel ve kamu bankaları açık mı, kapalı mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…