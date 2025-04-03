Özel ve kamu bankaları bugün açık mı? 3 Nisan Perşembe bankalar kapalı mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 güne uzatılmasıyla birlikte gözler bankalara çevrildi. Özellikle banka şubeleri üzerinden nakit işlemleri, havale, kredi, döviz-alış satış, ödeme talimatı, yapılandırma gibi işlemler yapmaya hazırlananlar bankaların çalışma durumunu merak ediyor. 2,3,4 Nisan tarihlerindeki izin 657 sayılı memurları kapsayacak. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankalarının çalışma durumu belli oldu. Peki Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? Bankalar idari izinde çalışıyor mu? İşte, bankaların çalışma durumu…

Özel ve kamu bankaları bugün açık mı? 3 Nisan Perşembe bankalar kapalı mı, çalışıyor mu? - 1

Resmi tatil günlerinde bankalar, belediyeler, muhtarlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, okullar ve üniversitelerle birlikte tüm kamu kurumları kapalı oluyor. Ramazan Bayramı normalde 3 gün sürerken idari izinle birlikte memurlar için hafta sonu da dahil edilerek 9 güne uzatıldı. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılamayan bazı işlemler şubeler üzerinden gerçekleştilirken bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Borsa İstanbul’da benzer şekilde bankaların çalışma günlerine göre hareket ediyor. Peki 3 Nisan özel ve kamu bankaları açık mı, kapalı mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

TÜRKİYE HABERLERİ

Özel ve kamu bankaları bugün açık mı? 3 Nisan Perşembe bankalar kapalı mı, çalışıyor mu? - 2

İDARİ İZİN ÖZEL VE KAMU BANKALARI AÇIK MI? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinin idari izin kapsamında olduğunu duyurmuştu.

Ramazan Bayramı normal şartlarda 30 Mart tarihinde başlarken 1 Nisan’da sona erdi.

Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, ING Bank, Yapı Kredi, TEB, DenizBank ve diğer özel bankalar 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine döndü.

Özel ve kamu bankaları bugün açık mı? 3 Nisan Perşembe bankalar kapalı mı, çalışıyor mu? - 3

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankaları da benzer şekilde 2 Nisan tarihinden itibaren müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Türkiye genelindeki bankalar sabah saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Özel ve kamu bankaları bugün açık mı? 3 Nisan Perşembe bankalar kapalı mı, çalışıyor mu? - 4

İDARİ İZİNDE EFT, HAVALE VE FAST HESABA GEÇER Mİ?

İdari izin bankaları kapsamadığından 2,3,4 Nisan’da yapılan EFT, havale ve FAST işlemleri hesaplara geçiyor.

Özel ve kamu bankaları bugün açık mı? 3 Nisan Perşembe bankalar kapalı mı, çalışıyor mu? - 5

BANKALAR HANGİ GÜNLER KAPALI?

2025 yılında bankalar Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda kapalı olacak.

Benzer şekilde milli öneme sahip günler olarak kutlanan resmi tatillerde de bankalar hizmet vermeyecek. Bu yıl bankaların kapalı olduğu günler şu şekilde;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - ÇARŞAMBA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA

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