Özge Bedir cinayetinde ifadeler ortaya çıktı: Üç yıllık ilişki iddiası

NE OLMUŞTU?
Burdur'da Biri 36 günlük 2 çocuk annesi Özge Bedir'in oturduğu eve gelen Tülay Alan, bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet ihbarında bulundu.
Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kapıyı açıp eve giren ekipler, Bedir'i koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeği polis tarafından korumaya alındı.
İhbarı yaptıktan sonra arkadaşı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Seray Öztürk ile kaçan Tülay Alan'ın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Polis inceleme yaptığı sırada, Özge Bedir'in eşi Adnan Bedir eve geldi. Bedir, yakınlarına "Özge, nerede?" diye sorup öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü.
Polis otosunda bekletilen Adnan Bedir, fenalaşınca hastaneye götürüldü.
Polis, Alan ile Öztürk'ü Yeni Mahalle'de konakladıkları evde aynı gece yakaladı.
İki elinden bıçakla yaralanan Tülay Alan, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.
Özge Bedir'in cenazesi toprağa verilirken, 36 günlük erkek bebeği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.
Bedir'in olay sırasında babası Adnan Bedir ile dışarıda olan 5 yaşındaki kızı ise yakınları tarafından alındı.