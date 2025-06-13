Özge Bedir cinayetinde ifadeler ortaya çıktı: Üç yıllık ilişki iddiası

"GELDİĞİNDE ŞOK İÇİNDEYDİ"

Cinayet anında olay yerinde olan Seray Öztürk de ifadesinde, Adnan Bedir ile üç yıldır gönül ilişkisi yaşadıklarını, evli olduğunu iki yıl önce öğrendiğini iddia ederek, şöyle konuştu:

"Özge ilişkimizi biliyordu. Adnan, eşinin ben ve Tülay hakkında hakaret içeren sözler söylediğini belirtiyordu.

Özge bize hakaret ettiği için davalık olmuştuk. Daha sonra şikayetimden vazgeçtim. Bunun tebligatının geldiğini Adnan'a telefonda söyledim.

O da Özge'nin evde yalnız olduğunu söyledi. Ben de bunu 'Gidip, evde konuşabilirsin' olarak algıladım. Tülay 'Sen dışarıda bekle, ben konuşurum' dedi.

Tülay geldiğinde şok içindeydi. Ben telefonumdan 112'yi arayıp yerimizi söyledim."