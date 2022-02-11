Özgecan Aslan ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

"ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ"

Anne Aslan da acılarının taze olduğunu vurgulayarak, "Acımız ilk günkü gibi, hep aynı, hiç bitmiyor. Her saniye, dakika o acı bizim içimizde. Çok kötü bir duygu. Allah kimsenin başına vermesin, kadınlarımıza yardım etsin. Yetkililerimize, devlet büyüklerimize hep seslendik. Biz demek ki sesimizi duyuramamışız. Duyursaydık bu kadar kadınımızın, çocuklarımızın, evlatlarımızın eline dokunulmazdı." diye konuştu.