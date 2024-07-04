Özgecan cinayete mi kurban gitti? Mahkemeden "yeniden bilirkişi raporu hazırlansın" talebine ret

"DOSYADA BÖYLE BİR BEYAN YOK"

Sanık avukatlarından Berrak Büyük, Akkışla’nın sorumluluğunun bulunmadığının raporda belirtildiğini söyleyerek, “Katılan taraf her ne kadar evin kapısının kitlendiğini, evden çıkmasına izin verilmediği iddia edilse de dosya içerisinde böyle bir beyan yok. Dosya bu aşamaya onların iddialarıyla gelmiştir” dedi.

Sanığın diğer avukatı Namık Çağalı da “Müvekkilin üzerine atılı her 2 suçun da suç vasıfları oluşmamıştır. Beraatini talep ederiz.” diyerek savunma yaptı.

Hakim, gerekli görülmediği için yeniden bilirkişi raporu hazırlanması talebini reddederek, mütalaasını sunması için savcıya süre vererek duruşmayı erteledi.