Özgecan cinayete mi kurban gitti? Mahkemeden "yeniden bilirkişi raporu hazırlansın" talebine ret
Zonguldak'ta 3 yıl önce terastan düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili sevgilisi Bartu Can Akkışla’nın tutuksuz yargılandığı davada, bilirkişi raporuna itiraz eden Usta ailesinin yeniden rapor alınması talebini mahkeme reddetti. Ailenin avukatı ölümün intihar olmayabileceğini belirtti.
Zonguldak'ta terastan düşerek hayatını kaybeden 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.
Zonguldak 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Kenan Usta ile taraf avukatları katıldı.
Sanık duruşmada yer almadı.
Duruşma arasında sanığın haftada bir imza şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırıldığı belirtildi.