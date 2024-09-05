Özgecan’ın ölümünde karar: Erkek arkadaşı beraat etti, babası tepki gösterdi

Zonguldak’ta üç yıl önce 8’inci kattaki dairenin terasından düşerek yaşamını yitiren Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüne ilişkin davada karar belli oldu. Mahkeme, Genç kadının erkek arkadaşı Bartu C.A’nın beraatine hükmetti. Özgecan’ın babası ve ailenin avukatı karara tepki gösterdi.

Özgecan’ın ölümünde karar: Erkek arkadaşı beraat etti, babası tepki gösterdi - 1

Ayşe Özgecan Usta isimli genç kadının, 8’inci kattan düşerek öldüğü olaya ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.

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Özgecan’ın ölümünde karar: Erkek arkadaşı beraat etti, babası tepki gösterdi - 2

Olay üç yıl önce Zonguldak’taki İncivez Mahallesi’nde yaşandı.

Ayşe Özgecan Usta, 8’inci kattaki binanın teras katından düşerek yaşamını yitirdi.

Olayın ardından erkek arkadaşı Bartu C.A, taksirle ölüme neden olma ve kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçlarından yargılanmaya başladı.

Tutuksuz yargılanan Bartu C.A, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına katılmadı.

Özgecan Usta’nın babası Kenan Usta ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanık Bartu C.A’nın hürriyeti yoksun kılma suçundan cezalandırılmasını, taksirleme ölüme sebep olma suçundan ise beraatini istedi.
Özgecan’ın ölümünde karar: Erkek arkadaşı beraat etti, babası tepki gösterdi - 3

“ORTADA BİR SEBEP VAR”

Mütalaaya karşı konuşan baba Kenan Usta, “Kızımın telefonu ertesi gün ve kırık bulunuyor. Orada ruhsatsız telsiz yakalandı. Ruhsatsız mermi yakalanıyor, hiçbir işlem yapılmıyor. Kızımı sokağa bıraksaydı. Cinnet geçirip oraya (balkona) gitmeyecekti. Kişi sebep oluşturmuş. Ortada bir sebep var. Kendi niye içmemiş kızımı içirmiş. Barışmak için çağırmış barışmamış.” dedi.

Usta ilesinin avukatı Ezgi Aybüke Dizlek de mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek, şunları anlattı:

“Zaten hürriyetinden yoksun kılma eyleminin ardından bir saat banyoda ağlıyor. Çantasını topluyor. Üzerini giyiniyor. Yola çıkmak için hazırlanıyor. Arkadaşından para istiyor. Balkona çıkıyor. Tekrar içeriye girip tartışıyorlar. Tekrar balkona çıkmak istiyor. Balkon eşiği ile koltuk arasında iki metre mesafe yok.

Psikolojik ruh hali az çok tahmin edilebilir. Bu sizin kız arkadaşınızsa raporlardan daha çok bilgi sahibi olursunuz. Bartu C. bu yeterlilikte bir insan. İfadesine göre kendimi atacağım deyip de arkasından hiçbir gerçeklek payı addedmeden koltukta oturuyor. İhtimal vermemesi vahim bir durum. Ayşe yüzü Bartu C.'ye dönük şekilde çıkıyor. Kendini atlamak isteyen bir insanın yüzü dönük şekilde oraya çıkması mümkün mü?

Komşuların ifadesine göre Ayşecan düştükten 3-5 dakika sonra aşağıya iniyor. Önce üstünü giyiniyor. O kadar soğukkanlı ki telefonları topluyor. Telefonları saklıyor. Karşı komşunun kapısını çalıyor. Sonra aşağıya iniyor. Polisler geliyor. Sonra olay yerinden gitmek istiyor. Mütalaayı kabul etmiyoruz. Tüm bu hususlar bir araya geldiğinde taksirin gerçekleşmemesi mümkün değil. Kastı konuşurken taksirin gerçekleşip gerçekleşmesini konuşuyoruz.”
Özgecan’ın ölümünde karar: Erkek arkadaşı beraat etti, babası tepki gösterdi - 4

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Sanık Bartu C.A’nın avukatları ise sanığın hem taksirle ölüme neden olma hem de kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından beraatini istedi.

Hakim ise sanığın her iki suçtan da beraatine karar verdi.

“KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ”

Duruşma sonrası baba Kenan Usta karara tepki gösterirken avukatı Ezgi Aybüke Dizlek de gazetecilere yaptığı açıklamada itirazda bulunacaklarını açıkladı.

Dizlek, “Sayın mahkeme iki suç yönünden de beraatine karar verdi. Kararı istinaf edeceğiz. Ne mütaalaya ne de karara katılmak mümkün değil.” dedi.
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