Özgür Özel: Terörün bitmesi için irademiz tam

Cumhuriyet Halk Partisi, Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı düzenliyor.

Konferansta, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları masaya yatırılacak.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı çoklu krizlerin, geçmiş ve geleceğin ortak olduğu bilinciyle aşılacağına inandıklarını belirten Özel, beklenti ve amaçlarının çoklu krizleri, çoklu kimliklerle yan yana durarak aşabilmeyi başarmak, Türkiye için özgür, adil, huzurlu bir gelecek hayalinde ortaklaşmak olduğunu dile getirdi.

Özel, terörün yoksulluk ve dünyadan geri kalmışlık olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"- Bu ülkenin geleceği kararmasın, Kürt olsun, Türk olsun 'analar ağlamasın' diye tarihsel bir tutarlılık içinde her dönemde barışı savunduk, savunmaya hep birlikte devam etmeliyiz.

- Bu meselenin Meclis çatısı altında toplumdan bir şey saklamadan, samimiyet, şeffaflık ve cesaretle çözülmesini istedik ve sonunda bu önerimize uygun olarak Meclis'te bir komisyon kurularak başlayan sürece destek verdik, veriyoruz.

- Yapılan hataları, eksik bırakılan konuları açıkça milletimizle muhataplarımızla paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Bu bizim için bir siyasi çıkar konusu asla olmadı. Biz bunu, bu milletin evlatlarının beka meselesi olarak gördük, görüyoruz.

- Meseleyi bir siyasi ikbal olarak gören anlayışı da üzülerek takip ediyoruz. CHP'ye rol biçmeye, yön çizmeye çalışanları dikkatle takip ediyoruz."

"TERÖRÜN BİTMESİ İÇİN İRADEMİZ TAM"

CHP'nin bugün Türkiye'nin birinci partisi olduğunu ifade eden Özel, "Kendine ait siyaseti olmayanlar başkalarının planlarına figüran olurlar. Bizim Türkiye'nin meselelerine ve ihtiyaç duyduğu çözümlere dair kendi müstakil siyasetimiz vardır. Terörün bitmesi, silahların susması ve bu meselenin demokratik zeminde çözülmesine dair irademiz tamdır." açıklamalarında bulundu.

Özel, toplumsal barış, demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün birbirinin ayrılmaz parçaları olduğunu, biri olmadan diğerinin hiçbir zaman tamamlanmayacağını belirtti.

Kayyumluk sisteminin barış imkanını sabote ettiğini, kent uzlaşısı davalarının umutlara gölge düşürdüğünü söyleyen Özel, "30 yıl önce alınmış diplomaların bile iptal edildiği bir kriz ortamı, milletimizi ağır bir güvensizlik duygusuna sokmuştur." şeklinde konuştu.

"SURİYE'NİN HUZURU TÜRKİYE'YE DE KAZANDIRACAKTIR"

Türkiye'nin, çevresindeki tüm milletler için barışı ve istikrarı önceleyen, kapsayıcı, yapıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Özel, "Komşumuz Suriye yıllardır ağır acılar ve büyük yıkımlar yaşadı. Sınırın bir tarafında olanlar, sınırın bu tarafında bizi derinden etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Bu konuda da müstakil siyasetimizi sürdürüyoruz. Çatışmayı, savaşı değil, uzlaşıyı ve barışı savunuyoruz." dedi.

Özel, emperyalist devletlerin tarih boyunca olduğu gibi Suriye'nin topraklarını, çıkarlarını değil, kendi menfaatlerini düşündüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"- Bizim yolumuz Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Şiilerin, Alevilerin ve Dürzilerin birlikte kazanacağı bir mücadeleyi vermek olmalıdır. Suriye'deki Türkmenler, Kürtler, Araplar hepsi bizim akrabamızdır, kardeşimizdir. Bu kapsamda Kürtleri hedef alan, onurlarını zedeleyen ve 'Kürt eşittir terörist' algısını yeniden üretmeye çalışan eski, yıkıcı, dışlayıcı söylemleri açıkça reddediyoruz.

- Türkiye'deki Kürtleri de Suriye'deki akrabalarını da inciten hiçbir politikaya boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı da Suriye'de çatışmanın tarafı değil, barışın ve uzlaşının güvencesi olmak zorundadır. Suriye'nin huzuru ve refahı Türkiye'ye de kazandıracaktır."

Programa, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP, DEM Parti ve Saadet Partisi milletvekilleri, belediye başkanları ve Dilek İmamoğlu ile partililer katıldı.

"Yurtta Barış, Dünyada Barış: Ulusal, Bölgesel, Küresel Bakış", "Toplumsal Barışın Sosyoekonomik Zemini: Kapsayıcı Kalkınma" ve "Barışı Toplumda Yeniden Kurmak" konulu panellerle basına kapalı devam eden konferans, kapanış konuşmalarıyla sona erecek.