Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Özel, "Bu saldırı hepimize yazılmış açık bir mektuptur" yorumunu yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrasında saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu tutukladı.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, şüphelinin üzerine atılı kasten yaralama suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, olay anına ait kamera görüntüleri, şüphelinin Özgür Özel'in devlet makamlarına yönelik söylemi nedeniyle kendisine saldırdığını kabul ettiğine dair savunması, şüphelinin benzer suçlardan birden fazla suç kaydı bulunduğuna dair kayıtları olduğunu belirtti.
Hakimlik, şüphelinin savunmalarının dikkate alındığında üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğunu, delillerin henüz tam toplanmadığını, suçun katalog suçlardan olduğunu, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında zanlının kaçma ve saklanma şüphesine yönelik somut deliller bulunduğunu kaydetti.
Selçuk Tengioğlu hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasının yetersiz kalacağını bildiren hakimlik, bu gerekçelerle tutuklanmasına karar verildiğini aktardı.