Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

ÖZEL'DEN KORUMA ZAFİYETİ SORUSUNA YANIT

Saldırı gündemdeki yerini korurken, CHP lideri Özel koruma zafiyeti olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Özellikle cenaze törenlerinde yakın korumaların yanlış bir görüntü oluşturduğunu söyleyen Özel, o gün de halkla temasının kesilmemesi için korumalarına bu yönde bir talimat verdiğini anlattı.

Atatürk Kültür Merkezi'ne girmeden önce korumalarına önünde yürünmemesi şeklinde talimat verdiğini anlatan Özgür Özel, Halk TV'ye verdiği demeçte, "O zafiyet bana ait. Önümden giden, herkese dikkatli bakan iri yarı korumalar özellikle cenazelerde, yaslarda, başka parti üyeleriyle temasa ederken yanlış anlaşılabiliyor." diye konuştu.