Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Özel, "Bu saldırı hepimize yazılmış açık bir mektuptur" yorumunu yaptı.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı - 1

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrasında saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu tutukladı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, şüphelinin üzerine atılı kasten yaralama suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, olay anına ait kamera görüntüleri, şüphelinin Özgür Özel'in devlet makamlarına yönelik söylemi nedeniyle kendisine saldırdığını kabul ettiğine dair savunması, şüphelinin benzer suçlardan birden fazla suç kaydı bulunduğuna dair kayıtları olduğunu belirtti.

Hakimlik, şüphelinin savunmalarının dikkate alındığında üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğunu, delillerin henüz tam toplanmadığını, suçun katalog suçlardan olduğunu, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında zanlının kaçma ve saklanma şüphesine yönelik somut deliller bulunduğunu kaydetti.

Selçuk Tengioğlu hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasının yetersiz kalacağını bildiren hakimlik, bu gerekçelerle tutuklanmasına karar verildiğini aktardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı - 2

EMNİYET İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Saldırganın Beyoğlu'nda iki farklı apart otelde kaldığı ortaya çıkmıştı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iki apart mühürlenirken, otellerden birinin sahibi soruşturma kapsamında gözaltında bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP lideri Özel'in korunmasında bir zafiyet olup olmadığının araştırılması için iki müfettiş görevlendirdi.

Müfettişler, araştırma sonucunda bir rapor hazırlayıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderecek.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı - 3

"SALDIRI AÇIK MEKTUP"

Özgür Özel, grup toplantısında saldırının açıkça herkese yazılmış bir mektup olduğunu söyledi.

Hiçbir siyasi partiyi ve oluşumu saldırıdan sorumlu tutmadığının altını çizen Özel, "Kimin yaptığını araştırmak savcının, devletin görevidir. Dosdoğru bir soruşturma yapılırsa sorun yok. Soruşturma bir yerde tıkanırsa üstüne gitmeyeni konuşmak benim hakkım olur" dedi.  

Özel, mektuba yanıtını; yarın akşam Beyazıt mitinginde, Cumartesi Van mitinginde, 19 Mayıs'ta İzmir mitinginde vereceklerini söyledi.

Özel,  "Şimdi o evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum, cesaretin varsa doldur da yolla. Hodri meydan." diyerek sözlerini tamamladı.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı - 4

ÖZEL'DEN KORUMA ZAFİYETİ SORUSUNA YANIT

Saldırı gündemdeki yerini korurken, CHP lideri Özel koruma zafiyeti olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Özellikle cenaze törenlerinde yakın korumaların yanlış bir görüntü oluşturduğunu söyleyen Özel, o gün de halkla temasının kesilmemesi için korumalarına bu yönde bir talimat verdiğini anlattı.

Atatürk Kültür Merkezi'ne girmeden önce korumalarına önünde yürünmemesi şeklinde talimat verdiğini anlatan Özgür Özel, Halk TV'ye verdiği demeçte, "O zafiyet bana ait. Önümden giden, herkese dikkatli bakan iri yarı korumalar özellikle cenazelerde, yaslarda, başka parti üyeleriyle temasa ederken yanlış anlaşılabiliyor." diye konuştu.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı - 5

"HALKLA TEMAS KESİLMESİN, İTİP KAKMA OLMASIN DİYE YAPTIM"

Yakın korumalarının hemen önünde baklava motifi şeklinde iki yanında yürüdüğünü söyleyen Özel, "Ortaya ne çıktıysa, zafiyet görüntüsü adına, benim talimatımla çıktı. Halkla teması kesmesinler, aileyi itip kakma olmasın diye yaptım. Başımıza ne geldiyse benim verdiğim talimatın eseri geldi." dedi.

"KORUMA MÜDÜRÜ DEFALARCA UYARDI"

Koruma müdürünün kendisini defalarca "Bu doğru değil." diye uyardığını anlatan Özgür Özel, "Dün de 'Ah genel başkanım, sonu bu oldu' diye tatlı dille sitem ettiler." şeklinde konuştu.

Özel, "Koruma önlemleri artırılacak mı?" sorusuna ise gülerek, "Adamları çalıştırsak koruyacaklar zaten." diye yanıt verdi.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı - 6

SALDIRGANIN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

CHP lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Tengioğlu'nun savcılıktaki ifadesinde; kaporta ustası ve bir lokantada gündelik işçi olduğunu, üç çocuk babası ve boşanmış olduğunu belirtti.

Şüpheli ifadesinin devamında ise, şöyle dedi:

"Ben daha önce Kasten Adam Öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldım ve çeşitli cezaevlerinde 16 yıl kalarak 2020 yılında çıktım. Uzun süre cezaevinde kalmam, ayrıca geçim derdinden dolayı herhangi bir yapıyla ya da illegal bir örgütle bağlantım yoktur. Ayrıca herhangi bir siyasi partiye, dernek gibi herhangi bir oluşuma da üye değilim. Halen Taksim de bulunan bir apartta kalıyorum. Yazları genel olarak Antalya'ya oteller bölgesine bulaşık, çamaşır işlerinde çalışmak için giderim. Sezon bittikten sonra da İstanbul'a dönüp belirttiğim yerde kalmaktayım."

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı - 7

"BANA TALİMAT VEREN KİMSE OLMADI"

Olay gününe ilişkin ifadesinde Taksim'de yürüdüğü sırada Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin olduğunu gördüğünü ve programa katılmak istediğini belirten Selçuk Tengioğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder'in Terörsüz Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim. Atatürk Kültür Merkezi önündeki alana geldim. Alana geldiğim esnada Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel'in orada olup olmayacağını bilmiyordum. Özel'in alana giriş yaptığını gördüm. Kendisi alana girdiğinde ben dışarıda bekliyordum. Saldırı yapacağıma dair bir plan yapmadım. Tören bitene kadar alanda kaldım. Özel'in girişini veya çıkışını beklemem söz konusu değildir. Özgür Özel'in yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde kendisine vurdum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ancak olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşmiştir. Daha öncesinde planlanmış veya organize edilen bir olay değildir. Beni yönlendiren veya bana talimat veren kimse olmamıştır."

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı - 8

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINA ULAŞILDI

Öte yandan tutuklanan Selçuk Tengioğlu hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Sevk yazısında, şüphelinin olay tarihinde kaldığı aparttan, mevcut kamera görüntüleriyle de sabit olduğu üzere, saat 08.30 sıralarında ayrıldığı ve Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı belirtildi.

Şüpheli Tengioğlu'nun kahvaltının ardından Taksim Meydanı'na yürüdüğü, AKM önüne geldiği ve burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar beklediği kaydedildi.

Yazıda, şüphelinin beklediği sırada CHP Genel Başkanı Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü ve tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı belirtildi.

Özel'in törenin bitmesinin ardından alandan ayrıldığı esnada şüphelinin yanına yaklaştığı ifade edilen yazıda, şüphelinin müşteki Özel'e saldırarak söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sevk yazısında, şüphelinin otelden ayrıldığı andan, eylemi gerçekleştirdiği ana kadar tüm hareketlerini gösterir kamera kayıtlarının incelendiği belirtilerek, "Söz konusu olay hakkında soruşturmanın halen devam ettiği, şu aşamaya kadar yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespitinin yapılamadığı ancak bu konuda halihazırda çalışmaların devam ettiği" belirtildi.

Şüpheli Tengioğlu'nun eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik araştırmaların devam ettiği kaydedilen yazıda, şüpheli hakkında düzenlenen HTS analiz raporu ve MASAK verilerinde şu aşamaya kadar başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı aktarıldı.

Yazıda, "Şüpheliye isnat edilen eylemle ilgili olarak mağdur Özgür Özel'in CHP'nin halen Genel Başkanı olduğu ve aynı zamanda milletvekili sıfatına haiz olduğu ve şüphelinin alınan ifadesi de dikkate alındığında söz konusu eylemi mağdurun gerçekleştirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiğinin sabit olduğu"na ilişkin tespit yer aldı.

Şüpheli Tengioğlu'nun sabit ikametgah sahibi olmaması, delillerin ikmalinin şu aşamada sağlanmamış olması, kaçma şüphesinin mevcudiyeti ve üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular sebebiyle tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.

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