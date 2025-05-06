Özgür Özel'e saldırı önlenebilir miydi? "Tehlike ben geliyorum" demiş

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırı önlenebilir miydi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. NTV yanınında güvenlik açığı ihtimalini değerlendiren Güvenlik Uzmanı Murat Aydın'a göre tehlike "Ben geliyorum" demiş ama fark edilememiş.

Özgür Özel'e saldırı önlenebilir miydi? "Tehlike ben geliyorum" demiş - 1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğramasyla güvenlik açığı sorularını beraberinde getirdi.

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Özgür Özel'e saldırı önlenebilir miydi? "Tehlike ben geliyorum" demiş - 2

Yıllardır önemli kişilerin korunması konusunda eğitimler veren Güvenlik Uzmanı Murat Aydın, konuya ilişkin NTV yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel'e saldırı önlenebilir miydi? "Tehlike ben geliyorum" demiş - 3

Aydın'a göre, Özel'e yönelik saldırı öncesinde ve sırasında birçok güvenlik zafiyeti var.

Aydın, olayı basit bir saldırı olarak görmediğini dile getirirken "Burada gördük ki bu halka delinmiş yani bizim iç halka diye tabir ettiğimiz yerde başkası var. Tehlike 'Ben geliyorum' diyor" dedi.

Özgür Özel'e saldırı önlenebilir miydi? "Tehlike ben geliyorum" demiş - 4

Koruma personelinin bu şüpheliyi görüp, bu kıyafetle ne işi var diye pozisyon alması gerektiğini dile getiren Aydın, öncü istihbaratla ilgili eleştirilerini de sıraladı.

Özgür Özel'e saldırı önlenebilir miydi? "Tehlike ben geliyorum" demiş - 5

"Neden içeride seçmedi de saldırıyı dışarda seçti. Burada zafiyet olduğunu o da biliyordu. Şahıs, saatler öncesinden burada geziyor ve etrafa bakıyor. Zafiyetleri kolluyor. Hayatın olağan akışına ters bir durumdan bahsediyoruz." diye konuşan Aydın, şöyle devam etti:

"Araç uzakta, araca gitmek için ciddi anlamda bir çaba sarf ediliyor. Mesafe fazla bu mesafe uzadıkça da risk artıyor."

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