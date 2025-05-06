Özgür Özel'e saldırı önlenebilir miydi? "Tehlike ben geliyorum" demiş
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırı önlenebilir miydi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. NTV yanınında güvenlik açığı ihtimalini değerlendiren Güvenlik Uzmanı Murat Aydın'a göre tehlike "Ben geliyorum" demiş ama fark edilememiş.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğramasyla güvenlik açığı sorularını beraberinde getirdi.