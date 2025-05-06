Özgür Özel'e saldırı önlenebilir miydi? "Tehlike ben geliyorum" demiş

"Neden içeride seçmedi de saldırıyı dışarda seçti. Burada zafiyet olduğunu o da biliyordu. Şahıs, saatler öncesinden burada geziyor ve etrafa bakıyor. Zafiyetleri kolluyor. Hayatın olağan akışına ters bir durumdan bahsediyoruz." diye konuşan Aydın, şöyle devam etti:

"Araç uzakta, araca gitmek için ciddi anlamda bir çaba sarf ediliyor. Mesafe fazla bu mesafe uzadıkça da risk artıyor."