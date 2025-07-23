ÖZYES nedir? ÖSYM Özel Yetenek Sınavı ne zaman? ÖZYES sonuç tarihi
ÖSYM tarafından 2025 YKS sınavı ile spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) düzenleniyor. Sınav uygulamalı olarak düzenleniyor. Sınava dair giriş bilgilerini gösteren belge ise sınavdan 10 gün önce yine https://ais.osym.gov.tr/ adresinden elde edilecek. Peki, ÖZYES ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak?
2025 YKS'nin TYT puanı ile Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) gerçekleştiriliyor. Sınav ÖSYM tarafından düzenleniyor. Fiziki yeterlilik testi olarak gerçekleşecek sınavın puanına sporcu özgeçmiş puanları da dahil dilecek. Sporcu özgeçmiş puanının sınav puanına etkisi yüzde 50 oranındadır. İşte, ÖZYES 2025 tarihleri...