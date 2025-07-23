ÖZYES nedir? ÖSYM Özel Yetenek Sınavı ne zaman? ÖZYES sonuç tarihi

ÖZYES NE ZAMAN?

2025 ÖZYES başvuruları 23-28 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM ais.osym.gov.tr adresinden alınacak. Geç başvurular ise 30 Temmuz'da olacak.

Başvurular için öğrenciler 1.500 TL ödemeliler. Geç başvuru döneminde bu tutar yüzde 50 artırımla ödenecek.



Özel Yetenek Sınavı ise 13-17 Temmuz günleri arasında uygulamalı olarak yapılacak.



ÖZYES sınavına katılan adaylara iki şans tanınıyor. Puanlara ayrıca sporcu veya Milli sporcu özgeçmiş puanı dahil ediliyor.

ÖZYES BAŞVURU EKRANI