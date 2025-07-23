ÖZYES nedir? ÖSYM Özel Yetenek Sınavı ne zaman? ÖZYES sonuç tarihi

ÖSYM tarafından 2025 YKS sınavı ile spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) düzenleniyor. Sınav uygulamalı olarak düzenleniyor. Sınava dair giriş bilgilerini gösteren belge ise sınavdan 10 gün önce yine https://ais.osym.gov.tr/ adresinden elde edilecek. Peki, ÖZYES ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak?

ÖZYES nedir? ÖSYM Özel Yetenek Sınavı ne zaman? ÖZYES sonuç tarihi - 1

2025 YKS'nin TYT puanı ile Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) gerçekleştiriliyor. Sınav ÖSYM tarafından düzenleniyor. Fiziki yeterlilik testi olarak gerçekleşecek sınavın puanına sporcu özgeçmiş puanları da dahil dilecek. Sporcu özgeçmiş puanının sınav puanına etkisi yüzde 50 oranındadır. İşte, ÖZYES 2025 tarihleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖZYES nedir? ÖSYM Özel Yetenek Sınavı ne zaman? ÖZYES sonuç tarihi - 2

ÖZYES NE ZAMAN?

2025 ÖZYES başvuruları 23-28 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM ais.osym.gov.tr adresinden alınacak. Geç başvurular ise 30 Temmuz'da olacak.

Başvurular için öğrenciler 1.500 TL ödemeliler. Geç başvuru döneminde bu tutar yüzde 50 artırımla ödenecek.

Özel Yetenek Sınavı ise 13-17 Temmuz günleri arasında uygulamalı olarak yapılacak.

ÖZYES sınavına katılan adaylara iki şans tanınıyor. Puanlara ayrıca sporcu veya Milli sporcu özgeçmiş puanı dahil ediliyor.

ÖZYES BAŞVURU EKRANI

ÖZYES nedir? ÖSYM Özel Yetenek Sınavı ne zaman? ÖZYES sonuç tarihi - 3

ÖZYES SONUÇ TARİHİ

ÖZYES sınavına katılacak adayların sınav giriş belgeleri, sınavdan 10 gün önce kadar ÖSYM tarafından yayımlanıyor.

ÖZYES için adayların YKS'nin TYT oturumundan en az 100 ve üzeri almış olmaları gerekiyor. Adaylar tercih döneminde ais.osym.gov.tr adresinden 24 tercihte bulunabilecek.

Sonuçlar da 12 Eylül'de ilan edilecek.

ÖZYES BAŞVURU KILAVUZU 2025

ÖZYES nedir? ÖSYM Özel Yetenek Sınavı ne zaman? ÖZYES sonuç tarihi - 4

ÖZYES NEDİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla spor programlarına öğrenci alımını sağlayan sınavdır.

DAHA FAZLA GÖSTER