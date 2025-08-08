ÖZYES sınav yeri sorgula: 2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ne zaman?

YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Sınav uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. ÖZYES sınavları kılavuzda belirtilen sınav merkezlerinde dört gün boyunca gerçekleştirilecek. Adaylar, 2025 ÖZYES sınav giriş belgesini https://ais.osym.gov.tr/ adresinden elde edebiliyor. Peki, ÖZYES ne zaman?

Spor okulları için düzenlenen ÖZYES sınavına 2025 yılı YKS'nin TYT oturumundan en az 100 ve üzeri almış olan adaylar katılabiliyor. Özel Yetenek Sınavı başvuruları 23-28 Temmuz tarihlerinde alınmıştı. Adaylar sınav tarihini beklemeye koyuldu. İşte, ÖZYES sınav yeri sorgulama ekranı...

ÖZYES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için giriş belgeleri 8 Ağustos günü erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebiliyor.

Sınav giriş belgeleri renkli veya siyah-beyaz olabilir.

ÖZYES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

2025 ÖZYES NE ZAMAN?

ÖZYES sınav uygulaması 13 Ağustos 2025 – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında fiziki yeterlilik sınavı şeklinde uygulanacak.

Adaylar sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekiyor. 

Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak. Ayrıca kadın ve erkek adaylar ayrı olarak değerlendirilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında 90 saniye ve üzeri yapan adayların puanları hesaplanmayacak.

