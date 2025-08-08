ÖZYES sınav yeri sorgula: 2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ne zaman?

2025 ÖZYES NE ZAMAN?

ÖZYES sınav uygulaması 13 Ağustos 2025 – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında fiziki yeterlilik sınavı şeklinde uygulanacak.

Adaylar sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak. Ayrıca kadın ve erkek adaylar ayrı olarak değerlendirilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında 90 saniye ve üzeri yapan adayların puanları hesaplanmayacak.