ÖZYES sınav yeri sorgula: 2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ne zaman?
YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Sınav uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. ÖZYES sınavları kılavuzda belirtilen sınav merkezlerinde dört gün boyunca gerçekleştirilecek. Adaylar, 2025 ÖZYES sınav giriş belgesini https://ais.osym.gov.tr/ adresinden elde edebiliyor. Peki, ÖZYES ne zaman?
Spor okulları için düzenlenen ÖZYES sınavına 2025 yılı YKS'nin TYT oturumundan en az 100 ve üzeri almış olan adaylar katılabiliyor. Özel Yetenek Sınavı başvuruları 23-28 Temmuz tarihlerinde alınmıştı. Adaylar sınav tarihini beklemeye koyuldu. İşte, ÖZYES sınav yeri sorgulama ekranı...