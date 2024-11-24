Padişah mesleği olarak da biliniyor: Türkiye'de sayılı kişi bu işi yapıyor

“MESLEĞİMİZ ÇOK BÜYÜK BİR İLGİ GÖRÜYOR”

Sedef kakma sanatının unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer aldığını belirten Şengil, “Ben sanatımın devam etmesi için çabalıyorum. Merveşehir Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapıyorum. Merkezde kurs veriyorum. Mesleğimi yeni kişilere aktarmaya çalışıyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Mesleğimi seviyorum. Mesleğimiz çok büyük bir ilgi görüyor” diye konuştu.



Yaptığı ürünleri İstanbul ve İzmir'deki müşterilerinin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinde müşterilerine gönderdiğini belirten Şengil, “Dükkanımda da ürünlerimi satmaya çalışıyorum. Mağaramız tarihi bir mağara olduğu için müşteri potansiyelimiz de çok. Bölgemiz de turistik bölge olduğu için ürünlerimi de daha çok burada satmaya çalışıyorum. Müşterilerimiz de ürünlerime çok büyük ilgi gösteriyorlar. Ürünlerimizin 14-15 versiyonu var. Bunlar sırasıyla yapıldığı için biraz uzun sürüyor. Tabii hafif işçilik, orta işçilik ve çok ağır işçilikler var. Bu müşterinin isteğine göre değişiyor. Tüm müşterilerimize hitap etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.