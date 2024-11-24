Padişah mesleği olarak da biliniyor: Türkiye'de sayılı kişi bu işi yapıyor
Gaziantep’te yaşayan Nazım Şengil, köklü bir süsleme sanatı olan sedef kakma sanatını yaklaşık 40 yıldır severek yapıyor. Şengil, mesleğinin unutulmaması ve yeni nesillere ulaştırılması için de Halk Eğitim Merkezlerinde de eğitimler veriyor.
Osmanlı Dönemi’nde Fatih Sultan Mehmet ve II. Abdülhamid Han başta olmak üzere birçok padişahın uğraş verdiği sedef kakma sanatı, günümüzde sadece Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Batman, Hatay ve Mardin'de yaşatılmaya çalışılıyor