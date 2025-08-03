Padişahların balı olarak biliniyor: Bu yıl rekolte 3 kat daha fazla

Bu yıl rekoltenin geçen yıla orana yaklaşık 3 kat daha fazla olacağını ifade eden Özkırım, "Bu yıl doğa bizi çok şaşırttı. İklim değişikliği aslında her zaman olumsuz da olmuyormuş. 4 Temmuz’da buraya bir kar yağdı ve biz bütün umutlarımızı kaybettik. Çiçeklerin hepsi donacak diye düşündük ama ikinci bir bahar gelmiş. Hala taze çiçekler var. Bu yılın rekoltesi aldığımız 12 mühürlü kovan örneği ve ballıklardaki bal miktarına bakılarak bu yıl kovan başına ortalama 6 buçuk kiloluk üretim var. Anzer belki de yıllardır hiç ulaşmadığı bir rekolteye sahip. 6 buçuk kilodan çok daha fazla üretenler var. Biz referans kovanları baz aldığımız için kovan başı ortalamamız 6 buçuk kilo. 2 buçuk kilodan 6 buçuk kiloya çıktık bu yıl" şeklinde konuştu.