Padişahların balı olarak biliniyor: Bu yıl rekolte 3 kat daha fazla
Dünyaca ünlü Azer Yaylası’na Hacettepe Üniversitesi tarafından yerleştirilen 12 referans kovanının sağımı gerçekleştirildi.
Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası’nda yetişen ve padişahların balı olarak bilinen Anzer balında 2025 yılı için sağım işlemleri başladı. Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tahlili gerçekleşecek ballar için bölgeye kurulan 12 adet referans peteğinin mührü de açılarak sağım işlemleri gerçekleştirildi.