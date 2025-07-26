PAEM amirlik sınavı soruları ne zaman yayımlanacak? Amirlik sınavı sonuç tarihi
Emniyet Mensubu (Polis Memuru) Adaylar için 2025 yılı 9. Dönem Emniyet Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 26 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan adayların gündeminde soru kitapçıkları var. Peki, PAEM amirlik sınavı soruları ne zaman yayımlanacak? Amirlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 14.00 itibariyle başladı. 120 dakika sürecek olan sınav, tek oturumda tamamlanacak.