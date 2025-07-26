PAEM amirlik sınavı soruları ne zaman yayımlanacak? Amirlik sınavı sonuç tarihi

Emniyet Mensubu (Polis Memuru) Adaylar için 2025 yılı 9. Dönem Emniyet Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 26 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan adayların gündeminde soru kitapçıkları var. Peki, PAEM amirlik sınavı soruları ne zaman yayımlanacak? Amirlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

PAEM amirlik sınavı soruları ne zaman yayımlanacak? Amirlik sınavı sonuç tarihi - 1

Emniyet Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 14.00 itibariyle başladı. 120 dakika sürecek olan sınav, tek oturumda tamamlanacak.

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PAEM amirlik sınavı soruları ne zaman yayımlanacak? Amirlik sınavı sonuç tarihi - 2

SINAVDA KAÇ SORU VAR?

Adaylara sınavda toplam 100 soru yöneltiliyor. Bu sorular, Genel Kültür ve Analitik Düşünme, Polis Meslek Mevzuatı ve Ceza Muhakemesi Hukuku gibi farklı konu başlıklarından oluşacak. Sınavda başarılı sayılmak için adayların en az 70 puan alması gerekiyor.

PAEM amirlik sınavı soruları ne zaman yayımlanacak? Amirlik sınavı sonuç tarihi - 3

PAEM AMİRLİK SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

PAEM İlk Derece Amirlik Sınavı kapsamında, sınav soruları ve cevap anahtarı 28–29 Temmuz 2025 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Aynı tarihlerde, sınav uygulamasına ve sorulara yönelik itirazlar da sistem üzerinden yapılabilecektir.

PAEM amirlik sınavı soruları ne zaman yayımlanacak? Amirlik sınavı sonuç tarihi - 4

AMİRLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PAEM İlk Derece Amirlik Sınav sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden de sorgulama yapılması mümkündür.

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