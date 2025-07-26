PAEM amirlik sınavı soruları ne zaman yayımlanacak? Amirlik sınavı sonuç tarihi

SINAVDA KAÇ SORU VAR?

Adaylara sınavda toplam 100 soru yöneltiliyor. Bu sorular, Genel Kültür ve Analitik Düşünme, Polis Meslek Mevzuatı ve Ceza Muhakemesi Hukuku gibi farklı konu başlıklarından oluşacak. Sınavda başarılı sayılmak için adayların en az 70 puan alması gerekiyor.