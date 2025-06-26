PAEM emniyet amiri yazılı sınavı başvuruları 2025: Emniyet amiri yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

Polis Amirliği Eğitim Merkezi (PAEM) 2025 yazılı sınav başvuruları için kayıt işlemleri başladı. Görevdeki emniyet mensuplarının katılabildiği bu sınav, PAEM tarafından yürütülen İlk Derece Amirlik Eğitimi'nin ilk adımı olarak kabul ediliyor. Peki, PAEM emniyet amiri yazılı sınavı başvuruları nasıl yapılır, sınava kimler başvurabilir?

PAEM emniyet amiri yazılı sınavı başvuruları 2025: Emniyet amiri yazılı sınavı ne zaman yapılacak? - 1

2025 PAEM amirlik yazılı sınav başvuru ekranı, başvurmayı bekleyen adaylar için erişime açıldı. PAEM yazılı sınavı, genel kültür, mevzuat bilgisi ve meslekle ilgili alanlardan oluşacak. Adayların başarı sıralaması, yazılı sınav puanı ve devamındaki sözlü mülakat ile belirlenecek. Sınavla ilgili tüm duyurular Polis Akademisi ve Anadolu Üniversitesi’nin resmî internet sayfaları üzerinden takip edilebilecek. Peki, 2025 PAEM emniyet amiri yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

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PAEM emniyet amiri yazılı sınavı başvuruları 2025: Emniyet amiri yazılı sınavı ne zaman yapılacak? - 2

PAEM AMİRLİK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI

PAEM amirlik sınavı yazılı sınavına girecek olan adaylar başvurularını 26 Haziran – 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında online olarak yapabilecek.

PAEM emniyet amiri yazılı sınavı başvuruları 2025: Emniyet amiri yazılı sınavı ne zaman yapılacak? - 3

PAEM AMİRLİK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Amirlik Yazılı Sınavı başvurusu, Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen polis memurları, sisteme e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak gerekli bilgileri doldurup sınav ücretini yatırarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

PAEM AMİRLİK YAZILI SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

PAEM emniyet amiri yazılı sınavı başvuruları 2025: Emniyet amiri yazılı sınavı ne zaman yapılacak? - 4

POLİS AMİRLİĞİ SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Sadece görevdeki emniyet mensuplarının katılabildiği bu sınav, PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi) tarafından yürütülen İlk Derece Amirlik Eğitimi'nin ilk adımı olarak kabul ediliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, eğitimi tamamladıktan sonra emniyet teşkilatında "komiser yardımcısı" unvanıyla göreve başlama hakkı kazanacak.

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