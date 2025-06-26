PAEM emniyet amiri yazılı sınavı başvuruları 2025: Emniyet amiri yazılı sınavı ne zaman yapılacak?
Polis Amirliği Eğitim Merkezi (PAEM) 2025 yazılı sınav başvuruları için kayıt işlemleri başladı. Görevdeki emniyet mensuplarının katılabildiği bu sınav, PAEM tarafından yürütülen İlk Derece Amirlik Eğitimi'nin ilk adımı olarak kabul ediliyor. Peki, PAEM emniyet amiri yazılı sınavı başvuruları nasıl yapılır, sınava kimler başvurabilir?
2025 PAEM amirlik yazılı sınav başvuru ekranı, başvurmayı bekleyen adaylar için erişime açıldı. PAEM yazılı sınavı, genel kültür, mevzuat bilgisi ve meslekle ilgili alanlardan oluşacak. Adayların başarı sıralaması, yazılı sınav puanı ve devamındaki sözlü mülakat ile belirlenecek. Sınavla ilgili tüm duyurular Polis Akademisi ve Anadolu Üniversitesi’nin resmî internet sayfaları üzerinden takip edilebilecek. Peki, 2025 PAEM emniyet amiri yazılı sınavı ne zaman yapılacak?