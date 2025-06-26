PAEM emniyet amiri yazılı sınavı başvuruları 2025: Emniyet amiri yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

2025 PAEM amirlik yazılı sınav başvuru ekranı, başvurmayı bekleyen adaylar için erişime açıldı. PAEM yazılı sınavı, genel kültür, mevzuat bilgisi ve meslekle ilgili alanlardan oluşacak. Adayların başarı sıralaması, yazılı sınav puanı ve devamındaki sözlü mülakat ile belirlenecek. Sınavla ilgili tüm duyurular Polis Akademisi ve Anadolu Üniversitesi’nin resmî internet sayfaları üzerinden takip edilebilecek. Peki, 2025 PAEM emniyet amiri yazılı sınavı ne zaman yapılacak?