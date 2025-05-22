PAEM şartları: 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Polis Akademisi tarafından, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 450 erkek, 50 kadın olmak üzere 500 öğrenci alımı yapılacak. En az lisans mezuniyeti olan adayların başvurabileceği PAEM için ilerleyen tarihlerde yazılı ve Fiziki yeterlilik sınavı uygulanacak. Peki, PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) başvuruları başlıyor. Polis Memurları arasından yapılacak alımlarda meslekte en az iki yılını doldurmuş olmak gerekiyor. Başvuru işlemleri Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. İşte, 9. dönem PAEM başvuru şartları...