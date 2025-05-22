PAEM şartları: 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Polis Akademisi tarafından, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 450 erkek, 50 kadın olmak üzere 500 öğrenci alımı yapılacak. En az lisans mezuniyeti olan adayların başvurabileceği PAEM için ilerleyen tarihlerde yazılı ve Fiziki yeterlilik sınavı uygulanacak. Peki, PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

PAEM şartları: 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - 1

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) başvuruları başlıyor. Polis Memurları arasından yapılacak alımlarda meslekte en az iki yılını doldurmuş olmak gerekiyor. Başvuru işlemleri Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. İşte, 9. dönem PAEM başvuru şartları...

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PAEM şartları: 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - 2

9. DÖNEM PAEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 450 erkek ve 50 kadın öğrenci temin yapılıyor. Başvurular 23 Mayıs-03 Haziran 2025 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak. Başvuruları başarılı bulunan adaylar daha sonra yazılı ve fiziki yeterlilik sınavına katılacak.

PAEM şartları: 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - 3

PAEM BAŞVURU ŞARTLARI

• En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
• Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
• Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli kovuşturma veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
• Hakkında verilen kısa veya uzun süreli durdurma cezası ile ilgili olarak, ceza süresi devam ediyor olmamak. (Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler)

PAEM şartları: 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - 4

8. DÖNEM PAEM ALIMI

Önceki dönem için de 270 erkek ve 30 kadın olmak üzere toplam 300 öğrenci alımı yapılmıştı. Ön başvurular 05-16 Şubat 2024 tarihlrinde alındı. Yazılı sınav 20 Nisan'da saat 10:00'da grçekleştirilmişti. 30 Mayıs'ta ise fiziki yeterlilik sınav yerleri ve tarihleri ilan edilmişti.

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