PAEM şartları: 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

PAEM BAŞVURU ŞARTLARI

• En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

• Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

• Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

• Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli kovuşturma veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

• Hakkında verilen kısa veya uzun süreli durdurma cezası ile ilgili olarak, ceza süresi devam ediyor olmamak. (Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler)