Pakistan MİLGEM Projesi'nin son gemisi PNS TARIQ suyla buluştu

Pakistan ve Pakistanlıların, Türk milleti nezdinde müstesna bir yere sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, Türkiye ve Pakistan'ın, geçmişi yüzyıllara dayanan derin tarihi ve kültürel bağlarla birbirlerine sarılmış iki ülke olduğunu vurguladı.

Yılmaz, tarih boyunca, iki ülke ve halkın özellikle zor zamanlarda gösterdiği dayanışma ve karşılıklı desteğin benzersiz olduğunu vurgulayarak 2022 yılında yaşanan sel felaketleri sırasında, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Pakistan'ın yardımına koştuğu gibi, Pakistan hükümeti ve halkının da şubat ayında Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrasında hiç tereddüt etmeden, tüm imkanlarıyla emsalsiz bir dayanışma gösterdiğini ifade etti.