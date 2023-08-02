Pakistan MİLGEM Projesi'nin son gemisi PNS TARIQ suyla buluştu

Yılmaz, kardeşlik hukuku gereği, Pakistan’ın askeri altyapısının güçlendirilmesi çabalarına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek Pakistan Donanması için MİLGEM sınıfı dört korvetin inşa projesinin hiçbir gecikme olmaksızın, belirlenen takvim içerisinde devam ettirilmesini sağladıklarını ifade etti.
Yılmaz, ikisi Pakistan’da, diğer ikisi de Türkiye’de inşa edilen gemilerin yapım süreçlerinin birer birer tamamlandığını anlatarak, 2021 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BABUR korvetinin İstanbul’daki suya indirilme törenine Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’yle katıldığını, 2022 Mayıs ayında BADR korvetinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videomesaj gönderdiği bir törenle Karaçi'de suya indirildiğini, geçen yıl kasım ayında ise KHAIBAR korvetinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in katıldıkları bir törenle İstanbul’da suya indirildiğini hatırlattı.
Bugün Karaçi’de, Pakistan MİLGEM projesinin dördüncü ve son korveti TARIQ'ınn suya indirilme törenine şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Yılmaz, bu dört geminin, Türk savunma sanayi tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatıldığını söyledi.