Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen başlarından yapışık 8 aylık ikizler, 14 saatlik ameliyatla birbirinden ayrıldı. Sağlığına kavuşan kız bebekler, ilk yaşlarını yan yana ve ayrı bir şekilde kutlayabilecek.
Pakistanlı Mirha ve Minal, Eylül 2023'te başlarından yapışık şekilde dünyaya geldi. Yaşadıkları ülkede evlatlarına tedavi imkanı bulamayan ailenin yardım çığlığına Türkiye kayıtsız kalmadı.