Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen başlarından yapışık 8 aylık ikizler, 14 saatlik ameliyatla birbirinden ayrıldı. Sağlığına kavuşan kız bebekler, ilk yaşlarını yan yana ve ayrı bir şekilde kutlayabilecek.

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 1

Pakistanlı Mirha ve Minal, Eylül 2023'te başlarından yapışık şekilde dünyaya geldi. Yaşadıkları ülkede evlatlarına tedavi imkanı bulamayan ailenin yardım çığlığına Türkiye kayıtsız kalmadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapışık ikizleri ayırma operasyonlarıyla tanınan Londra'daki pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'nin kendisine ulaşarak bebeklerin durumunu anlatması üzerine, siyam ikizlerinin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 3

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü organizasyonla mayıs ayında Ankara'ya getirilerek Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebekler, operasyon için Londra'dan gelen Prof. Dr. Owase Jeelani, Bilkent Şehir Hastanesi pediatrik beyin cerrahı Doç. Dr. Harun Demirci; plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah Doç. Dr. Hasan Murat Ergani'nin öncülüğündeki iki aşamalı operasyonla birbirinden ayrıldı.

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 4

İkizlere hayat veren operasyonun sonuncusu 19 Temmuz'da yapıldı. 14 saat süren ve 60 sağlık profesyonelinin yer aldığı bu ameliyatta ikizlerin yapışık olan baş bölgelerinden ayrılması başarıyla sağlandı.

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 5

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da geçen günlerde minik bebekleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 6

"BEBEKLERİMİZİN ŞU ANKİ HALLERİNİ GÖRMEK BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Sağlıklarına kavuşan ve şu an 11 aylık olan bebeklere ilişkin açıklamalarda bulunan Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Aziz Ahmet Surel, Prof. Dr. Owase Jeelani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2020'de İngiltere'ye gönderilen siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in ayrılma ameliyatını gerçekleştirdiğini anımsattı.

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 7

Prof. Dr. Owase Jeelani'nin sonrasında ziyaret ettiği Bilkent Şehir Hastanesi'nin imkanlarının bu tip operasyonlara uygun olduğunu gördüğünü ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildiğini aktaran Surel, "Cumhurbaşkanımız, Prof. Dr. Owase Jeelani'ye bu ameliyatları Türkiye'de de yapmasından mutlu olacağını ifade etmişti. İşte bu süreç, 2020'deki davetin de icabeti aslında." dedi.

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 8

"İLK YAŞLARINI AYRI OLARAK KUTLAYACAKLAR"

Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek de operasyonun ciddi bir ekip çalışması olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Bebeklerimiz birleşik yaşadıkları için oturma ve el hareketlerinde birtakım problemleri vardı. Ameliyat sonrası nörologlarımız, fizik tedavi uzmanlarımız, nörogelişimsel uzmanlarımız tarafından bu sıkıntılar çözüldü. Bebeklerimiz şu an çok iyi, ellerini, kollarını kullanmaya, baş kontrolünü sağlamaya başladılar. 10 gün sonra yaş günleri var, ilk yaş günlerini ayrı olarak kutlayacaklar."

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 9

14 SAATLİK AMELİYAT SÜRECİ

Pediatrik beyin cerrahı Doç. Dr. Harun Demirci de ayrılma operasyonuna ilişkin, şunları kaydetti:

"Tüm planlama ve ön işlemlerin ardından en uzun olacak kısım, çocukların birbirinden ayrılacağı ameliyat günü geldi. Sabah 06.00'da bütün ekip hazırdı. 09.30'a kadar bebeklerin anesteziye konforlu şekilde hazırlanması sağlandı. Sonrasında 14 saatlik ameliyat süreci başladı, yavaş, ılımlı bir cerrahi planlandı. Çocukların beyin dokularının birbirinden ayrı olması gibi bir şansımız vardı. Çok iyi bir tempoyla, süreçle bebeklerin ayrılması sağlandı."

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 10

"BAŞLANGIÇTA AYRI OLMAYA ALIŞAMADILAR, BİR SÜRE BİRLİKTE YATIRDIK"

Bebeklerin sol taraftan yapışık olmaları nedeniyle bu bölgeyi kullanamadığına işaret eden Demirci, ameliyat sonrası 6 haftalık bir fizik tedavi sürecinin yürütüldüğünü söyledi.

Doç. Dr. Demirci, şöyle devam etti:

"Bebeklerimiz başlarda ameliyat sonrası o ayrılmaya alışamadı. Birbirlerinden ayrı kaldıklarında huzurlu değillerdi, onun için ilk zamanlar yoğun bakımda bile aynı odaya koyduk, serviste de bir süre aynı yatakta yatırmak zorunda kaldık.

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 11

Çünkü o teması istiyorlardı. Sonrasında ayrı olmaya alıştılar, sağlık durumları gayet iyi. 2-3 haftaya taburcu etmeyi planlıyoruz. Üç ay sonra kontrolleri olacak, bir süre bu kontrollerle beyin doku gelişimi, kemik gelişimlerine bakılacak. Her şeyin yolunda olacağını umuyoruz."

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 12

"YAVRULARIMI AYRI GÖRDÜĞÜM O AN İNANILMAZDI"

Çok zor zamanlar geçirdiklerini, evlatları için hep dua ettiklerini aktaran ikizlerin babası Rehan Ali, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Bebeklerimiz Eylül 2023'te yapışık olarak doğdu. Pakistan'da bize tedavilerinin yapılamayacağı söylendi, bunun üzerine Londra'da Dr. Owase Jeelani ile irtibata geçtik, bebeklerimizin resimlerini, tıbbi raporlarını ilettik. Bunları inceledi ve ayırma operasyonunun mümkün olduğunu söyledi. 

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 13

Fakat ameliyatı İngiltere'de yaptırabilecek maddi güce sahip değildik. Dr. Owase Jeelani, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la irtibata geçti, durumumuzu anlattı. Bu sayede gerekli ayarlamalar yapıldı ve daha sonra buraya getirildik."

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 14

Çok mutlu ve emeği geçen herkese şükran borçlu olduklarını vurgulayan baba, "Yavrularımı ayrı gördüğüm an çok mutlu oldum, inanılmazdı. Şimdi ilk yaşlarına sağlıkla girecekler, çok mutluyuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, herkese, Sağlık Bakanlığına, Bilkent Şehir Hastanesi'ne, tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz, onlara şükran borçluyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de tanışmayı çok istiyoruz, ona teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 15

Anne Nazia Parveen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tüm hekimlere ve sağlık personeline teşekkürlerini ileterek, "Çok mutluyum, bebeklerim artık sağlıklı, iyi durumdalar." dedi.

Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 16
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 17
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 18
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 19
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 20
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 21
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 22
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 23
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 24
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 25
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 26
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 27
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 28
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 29
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 30
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - 31
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