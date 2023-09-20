Palamut 20 gün gecikmeli geldi | Balıkçılar sezondan umutsuz

Sinop’ta avlanan balıkçılar, dün gece kasalar dolusu palamutla kıyıya geri döndü. Yaklaşık 20 günlük gecikmeyle gerçekleşen palamut avı sonrası balıklar tezgahtaki yerini alırken, balıkçılar sezonun durgun geçtiğini söyledi.

Palamut 20 gün gecikmeli geldi | Balıkçılar sezondan umutsuz - 1

Balıkçılık kenti Sinop’ta hamsinin ardından palamut da tezgahtaki yerini aldı.

Av yasağının sona erdiği 1 Eylül’den itibaren Karadeniz’de istediği palamut avını yapamayan balıkçılar, ağlarına takılan palamutlarla kıyıya döndü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Palamut 20 gün gecikmeli geldi | Balıkçılar sezondan umutsuz - 2

Sinoplu Balıkçı Mert Kanal, Karadeniz'de palamudun bu sezon geç de olsa tezgahlarda yerini aldığını söyledi.

Palamut 20 gün gecikmeli geldi | Balıkçılar sezondan umutsuz - 3

İklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de ve dünyada yaşanan olumsuzluklardan denizcilik sektörünün de etkilendiğini belirten Kanal, bu kapsamda özellikle balıkçılık açısından yavan ve durgun bir sezon geçirildiğini aktardı.

Palamut 20 gün gecikmeli geldi | Balıkçılar sezondan umutsuz - 4

Yirmi gün gecikmeli de olsa Karadeniz'de palamudun görünmeye başladığını belirten Kanal, “Sezonda geç gelen palamudun çok verimli ve bol olacağını zannetmiyoruz. Umarım yanılırız ve bundan sonra bol miktarda çıkar, vatandaşlarımız da palamuda doyar.” dedi.

Palamut 20 gün gecikmeli geldi | Balıkçılar sezondan umutsuz - 5

Kanal, palamudun ağırlığının 400-500 gram arasında değiştiğini ve tanesinin 70 liradan satıldığını kaydetti.

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