Palamut 20 gün gecikmeli geldi | Balıkçılar sezondan umutsuz
Sinop’ta avlanan balıkçılar, dün gece kasalar dolusu palamutla kıyıya geri döndü. Yaklaşık 20 günlük gecikmeyle gerçekleşen palamut avı sonrası balıklar tezgahtaki yerini alırken, balıkçılar sezonun durgun geçtiğini söyledi.
Balıkçılık kenti Sinop’ta hamsinin ardından palamut da tezgahtaki yerini aldı.Av yasağının sona erdiği 1 Eylül’den itibaren Karadeniz’de istediği palamut avını yapamayan balıkçılar, ağlarına takılan palamutlarla kıyıya döndü.