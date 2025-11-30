Palamut Gürcistan'a kaçtı, tezgahlar ona kaldı! Bolluk var, yoğun ilgi görüyor

Düzce'de balıkçılık yapan Muhammet Özer, havaların soğumasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitliliğinin arttığını söyledi. Palamutun rotasını değiştirdiğini ifade eden Özer, "Palamut Gürcistan tarafına kaçtı. Bu yüzden de hamsi bolluğu yaşanıyor. Denizde bu bolluk tezgaha da yansıyor. Günlük teze bir şekilde tezgahımızda bulunduruyoruz. Vatandaşların yesin diye de fiyatları makul tutuyoruz" dedi.