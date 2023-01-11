Palamut hamsiyi tahtından etti

İstanbul'da geçen yıl en çok palamut, hamsi ve istavrit tüketilirken, palamut hamsinin tahtını elinden aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 99 tür su ürünü getirildi.
2021 yılında 45 bin 81 ton su ürünü hale getirilirken, bu rakam geçen yıl 60 bin 736 tona yükseldi. 2022'de hale en çok palamut, hamsi, istavrit, lüfer ve mezgit ulaştırıldı.
2021 yılında hale en çok getirilen ürünlerin başında hamsi gelirken, 2022'de durum değişerek hamsinin tahtına palamut oturdu.
2021'de hale 1023 ton palamut getirilirken bu rakam 2022'de yaklaşık 19 kat artarak 19 bin 832 tona yükseldi.
Hale geçen yıl en çok getirilen beş ürün sırasıyla palamut, hamsi, istavrit, lüfer, mezgit oldu.
Palamuttan sonra hale en çok getirilen su ürünü hamsi oldu. Geçen yıl (2021) hale 16 bin 556 ton hamsi ulaştırıldı.
Hamsiyi sırasıyla 6 bin 828 ton ile lüfer, 1949 ton ile mezgit, 1488 ton ile çipura ve 1204 ton ile levrek takip etti.
Hale getirilen ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilosu 936 liradan satılan ıstakoz en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü oldu.
Istakozu sırasıyla kilosu 843 liradan böcek, kilosu 376 liradan sinarit takip etti.
Halde palamutun kilosu 29, hamsinin 15, istavritin 19, lüferin 54, mezgitin 17, çipuranın 66 liradan alıcı buldu.