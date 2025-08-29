Palamuttan ümidini kestiler: Ağlarını hamsi için onardı
Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açılmayı bekleyen Sakarya'nın Karasu ilçesindeki balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamladı. Tekne ve ağ bakımlarını bitiren balıkçılar, hava şartlarının olumlu olması halinde 1 Eylül itibariyle Karadeniz’e açılacak. Bu sene palamuttan ümidini kesen balıkçılar, ağlarını hamsi için onardı.
Denizlerde av yasağı nisan ayında başlarken, balıkçı teknelerinde yeni av sezonuna az süre kala hareketli günler yaşanıyor.