Palamuttan ümidini kestiler: Ağlarını hamsi için onardı

"BU SENE PALAMUT KENDİNİ PEK GÖSTERMEDİ"

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Büyük teknelerimiz için balıkçılık sezonu, 1 Eylül itibariyle başlayacak ve ‘Vira bismillah’ diyeceğiz. Bu sene palamut kendini pek göstermedi. Batı Karadeniz bölgemizde hiç yokken, Doğu Karadeniz’de az miktarda görüldü. Hamsi ise çok erken gösterdi kendini. Bu da palamudun az olacağı anlamına geliyor. 15 Ağustos itibariyle 12 metre altındaki teknelerimiz sezonu açmışlardı. Fakat biz büyük teknelerle sezonu açamıyoruz.