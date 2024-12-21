Palandöken'de çığ düştü: Milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti

Zaten kayak merkezinde herhangi bir şekilde çığ düşme imkanı, ihtimali yok. Çünkü Büyükşehir Belediyemiz bu tür riskli olan alanlarda kendileri kontrollü bir şekilde çığ düşürme çalışmaları yapıyorlar. Eğer yine önceden haberimiz olsaydı yine yürüyüş yapacakları alanda da bu tür bir çalışma yapılabilir. Böyle bir üzücü hadisenin yaşanmasının önüne geçebiliriz."