Palandöken'de çığ düştü: Milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti
Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Judo Genç Milli Takımı sporcuları antrenman yaparken çığ düştü. Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin de Emre Yazgan'ın ikizi olduğu öğrenildi.
Palandöken Dağı'nda saat 10.00 sıralarında Judo Genç Milli Takımı'nın 15 kişilik sporcu ekibi, başlarında antrenörleriyle kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığı sırada çığ düşmesi meydana geldi.