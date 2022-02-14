Palandöken'de "gece kayağı" keyfi



Memiş, dünyada havalimanından indikten sonra 10 dakika içerisinde kayak yapılabilecek başka bir yer olmadığına dikkat çekerek, şunları dile getirdi:



"Dünyada ve Türkiye'de çok güzel kayak merkezi var kabul ediyoruz ama havalimanından indikten sonra saatlerce gitmeniz gerekiyor. Erzurum'da bu muhteşem zirvede kayak yapıyorsunuz. Erzurum, 3200 rakımdan aşağı kadar yaklaşık bin metrelik bir kot farkında kayak yapabilme imkanı sunuyor. Erzurum'da kayak yapmak çok ayrı bir duygu. Gündüz ayrı bir güzellik, gece ayrı bir güzellik sunuyoruz. Bu sene pandemiye rağmen hiç olmadığı kadar müthiş bir yoğunluk oldu. Hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisine mashar olduk. Bu yıl Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırladığımız misafirlerimiz 1,5 milyonu geçti. Yatak kapasitesini de sadece dağda 3 bine çıkardık. İnşallah çok daha iyi olacak ve her sene çok daha iyiye gittiğimizi bütün dünya ve Türkiye görecek."