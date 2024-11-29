Palandöken'de sezon açıldı: Rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken'de hizmet veren bir otelin genel müdürü Ömer Akça ise kayak merkezinde kar durumunun iyi seviyede olduğunu vurgulayarak, "20 Temmuz'da başlayan erken rezervasyonla beraber şu anda yoğun bir şekilde satışlarımız devam ediyor. Bu sene geçmişe oranla sanki Palandöken'deki doluluklar biraz daha artacak. Palandöken, Türkiye'de kayak sezonunu ilk açıp en son kapatan yani kayak sezonunun en uzun olduğu kayak merkezi. Kayak sezonunu erken açmamız, biz turizmcileri sevindiriyor. Çünkü doluluklar ona göre artıyor. Dolayısıyla Erzurum Palandöken, bu noktada birçok kayak merkezinden bir adım önde. Bu da biz turizmcilere mutluluk veriyor." diye konuştu.