Palandöken'de sezon açıldı: Rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor
Kayak sezonunun erken başladığı Palandöken Kayak Merkezi'ne turistlerin rezervasyon yaptırmaya başlamasıyla kış turizmi kasım ayının son günlerinde hareketlendi. Sezonu her yıl dağ bölgesindeki 9 otel ile bungalov evlerde büyük oranda dolulukla kapatan merkezde, kayak heyecanının başlamasıyla turizmciler şu sıralar rezervasyon yoğunluğu yaşıyor.
Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve kar kalitesiyle adından söz ettiriyor.