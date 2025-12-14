Palandöken'de sezon başladı
14.12.2025 09:49
DHA
Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.
Palandöken'de kayak sezonu başladı.
Yeterli miktarda yağışın düşmediği Palandöken, geçen yıldan depolanan ve suni sistemle üretilen karla sezonu açtı.
Kar kalınlığının 41 santimetre olduğu Palandöken'de 200 bin metreküp kar serilen iki pist, kayağa hazır hale getirildi.
Palandöken'in her yıl olduğu gibi bu sezon da kayağın ilk başladığı merkez olduğunu belirten Özkan Yıldırım, "Yine Erzurum her yıl olduğu gibi zirvedeki yerini korudu." dedi.
İstanbul'dan günübirlik Palandöken'e geldiğini belirten Fatih Ayrıçay, "Bugün sezonun açıldığını öğrendik, İstanbul'dan günübirlik olarak Palandöken'e geldik. Burada birçok kayak pisti de şu an açık, birçok insan da kayağını yapıyor. Her şey harika. Hava biraz esiyor ama gayet güzel, keyifli geçiyor. Belki bir gün daha uzatıp hatta ikinci gün de kalıp sonra İstanbul'a geri dönebiliriz" diye konuştu.