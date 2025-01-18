Palandöken'de sömestr yoğunluğu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.
Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla öne çıkıyor.
Türkiye'deki kayak merkezleri arasında 130 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırada yer alan Palandöken, sömestir tatilinin ilk gününde çok sayıda misafirini ağırlıyor.