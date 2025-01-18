Palandöken'de sömestr yoğunluğu

Erzurum'a ilk defa geldiklerini dile getiren Akkurt, "Sömestir tatili olunca çocukları birkaç gün hem eğlendirmek hem de kayak için Palandöken'e geldik. Onlar için de bir değişiklik ve tatil olur, kafalarını dinlemiş olurlar. Tatil çok güzel, biz Erzurum'u çok beğendik. Hava da güzel, aslında biz daha da soğuk bekliyorduk. Çocuklar çok eğleniyorlar, onlar için kızak aldık. Sürekli televizyondan görüyorduk aslında, ilk defa kayağa geldik, ilk defa çocukları getirdik. Onlar da heves etti ve istediler, biz de getirdik." dedi.