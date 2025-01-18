Palandöken'de sömestr yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

Palandöken'de sömestr yoğunluğu - 1

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla öne çıkıyor.

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında 130 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırada yer alan Palandöken, sömestir tatilinin ilk gününde çok sayıda misafirini ağırlıyor.

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Palandöken'de sömestr yoğunluğu - 2

Kayak merkezinde aileler çocuklarıyla kızağa bindi, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman vakit geçirdi.

Palandöken'de sömestr yoğunluğu - 3

PALANDÖKEN'İ ÇOK BEĞENDİLER

İstanbul'dan gelen Ayhan Polat, AA muhabirine, hem çocuklara eğlenceli vakit geçirtmek hem de kendilerinin bu durumdan istifade etmesi için ailecek Palandöken'i tercih ettiklerini söyledi.

Palandöken'de sömestr yoğunluğu - 4

12. sınıf öğrencisi Azra Polat ise Palandöken'i çok beğendiğini anlatarak, "Bugün biraz kalabalık ama çok güzel vakit geçiriyoruz. Teleferiğe de bindik, çok güzel burası. Daha önce farklı kayak merkezine gittik ama burada daha farklı deneyimler yaşadık. Tatili böyle değerlendirmek çok güzel, babama teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Palandöken'de sömestr yoğunluğu - 5

Malatya'dan ailesiyle gelen Alper Akkurt ise çocukların karne dönemini değerlendirmek istediklerini anlattı.

Palandöken'de sömestr yoğunluğu - 6

Erzurum'a ilk defa geldiklerini dile getiren Akkurt, "Sömestir tatili olunca çocukları birkaç gün hem eğlendirmek hem de kayak için Palandöken'e geldik. Onlar için de bir değişiklik ve tatil olur, kafalarını dinlemiş olurlar. Tatil çok güzel, biz Erzurum'u çok beğendik. Hava da güzel, aslında biz daha da soğuk bekliyorduk. Çocuklar çok eğleniyorlar, onlar için kızak aldık. Sürekli televizyondan görüyorduk aslında, ilk defa kayağa geldik, ilk defa çocukları getirdik. Onlar da heves etti ve istediler, biz de getirdik." dedi.

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