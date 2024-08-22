Pamucak’ın "beyaz gelinleri" olarak biliniyor! Koparmanın cezası 387 bin 141 TL

Hatta kumullarda batan araçlar için bile bir kurtarma sektörü oluşmuş durumdadır. Bölgede bir alan yönetimi olmadığından kontrolsüz bir şekilde yoğun ziyaretçi baskısı olmakta, çevreye hassasiyet gösterilmediği ve duyarsız davranıldığı için kumul ekosistemi ve bu ekosistemin önemli bir değeri olan Kum zambakları zarar görmektedir. Alanı kullananlarla ilgili belirli kuralların olmaması, denetim ve yaptırımların uygulanmaması nedeniyle aşırı bir şekilde özellikle plastiklerden oluşan büyük bir çevre kirliliği bulunmaktadır. Alanı kullananlar yiyip, içip tüm çöplerini burada bırakmaktadır. Çöplerin uçanları denize ve kumul bitkilerinin içine giderken, daha kütlesel olanları kumulların içinde kaybolmaktadır. Bu kadar çok çöpün toplanması, bitkilerin ve kumulların içinden ayrıştırılması mümkün değildir. Belediye temizlik görevlilerinin hepsi toplansa üstesinden gelemeyecekleri oranda çöp oluşmaktadır. Plastiklerin hepsi daha sonra mikroplastiğe dönüşmektedir.