Pamucak’ın "beyaz gelinleri" olarak biliniyor! Koparmanın cezası 387 bin 141 TL
Pamucak’ın beyaz gelinleri olarak bilinen, nesli tükenme altında ve koparma cezası 387 bin 141 TL olan kum zambakları, insan baskıyla her geçen gün yok olmanın eşiğine gelirken, kum zambaklarına dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Pamucak kumsalları kontrolsüz ve kötü kullanım nedeniyle hem kum tepeciklerini hem de görkemli beyaz çiçekleriyle kum zambaklarını kaybediyor” dedi.
Aydın’ın doğasının korunması adına önemli projeler gerçekleştiren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), nesli tükenme altında olan kum zambaklarının korunması için çağrıda bulundu.