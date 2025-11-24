Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar. 3 cüce aranıyor

24.11.2025 10:47

Afyonkarahisar'da bir parka konulan Pamuk Prenses ve 7 Cüceler figürleri, hırsızların hedefi oldu.

Afyonkarahisar'da bir parka yerleştirilen Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar.

 

İlginç olay, Bolvadin ilçesindeki Horan Parkı'nda meydana geldi.

Geçen aylarda parkta çocuklar için oluşturulan oyun alanına neredeyse her çocuğun okuduğu Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Masalı'ndaki oyuncak figürler yerleştirildi.

 

Ancak bir süre sonra figürlerden üçü ortadan kayboldu.

Cücelerin çalındığını gören parkın ziyaretçileri, ilginç hırsızlık olayı karşısında şaşırdıklarını dile getirdi.