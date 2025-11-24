Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar. 3 cüce aranıyor
24.11.2025 10:47
Afyonkarahisar'da bir parka konulan Pamuk Prenses ve 7 Cüceler figürleri, hırsızların hedefi oldu.
İlginç olay, Bolvadin ilçesindeki Horan Parkı'nda meydana geldi.
Geçen aylarda parkta çocuklar için oluşturulan oyun alanına neredeyse her çocuğun okuduğu Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Masalı'ndaki oyuncak figürler yerleştirildi.
Ancak bir süre sonra figürlerden üçü ortadan kayboldu.
Cücelerin çalındığını gören parkın ziyaretçileri, ilginç hırsızlık olayı karşısında şaşırdıklarını dile getirdi.