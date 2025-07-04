PancakeSwap’a erişim engeli: PancakeSwap kapandı mı, neden açılmıyor? SPK'dan erişim yasağı

SIRADA DİĞER DEX'LER Mİ VAR?

PancakeSwap, sadece Haziran 2025’te 340 milyon dolarlık işlem hacmi ve 63 milyon dolarlık gelir elde etti. Platformun Türkçe dil desteği sunması, erişim engelinin tetikleyici unsurlarından biri olabilir. Bu detay, Uniswap ve benzeri merkeziyetsiz platformların da yakın gelecekte benzer yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği ihtimalini güçlendiriyor.



Merkeziyetsiz yapıları nedeniyle belirli bir yönetim merkezi bulunmayan bu tür platformlar, kullanıcılarına doğrudan dijital cüzdanlar üzerinden işlem yapma imkânı sunuyor. Ancak bu durum, düzenleyici kurumlar için büyük bir denetim açığı anlamına geliyor.