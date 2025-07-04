PancakeSwap’a erişim engeli: PancakeSwap kapandı mı, neden açılmıyor? SPK'dan erişim yasağı
Kripto para dünyasının en popüler merkeziyetsiz borsalarından biri olan PancakeSwap’a erişim sorunları, yatırımcılar ve kullanıcılar arasında büyük bir merak uyandırdı. Türkiye'deki kullanıcılar, 4 Temmuz 2025 itibarıyla platforma erişemediklerini bildirirken, "PancakeSwap kapandı mı, neden girilmiyor?" gibi sorular gündemdeki yerini aldı. PancakeSwap kapandı mı, neden açılmıyor?
Türkiye’de kripto varlık piyasasına yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren popüler platform PancakeSwap, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından “izinsiz hizmet” verdiği gerekçesiyle erişime kapatıldı.