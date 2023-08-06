Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? İadeler ne zaman yapılacak? Ayrıntılar belli oldu
Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemlerini ihlal edenlere kesilen cezaların iadesine yönelik sürecin ayrıntıları belli oldu. 31 Aralık 2024'e kadar başvurulması halinde yapılan ödemelerin iadesi gerçekleştirilecek. Peki, pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? İadeler ne zaman yapılacak?
Covid-19 salgını döneminde kesilen cezaların iadesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayınlandı. Tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadarki dönemde tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi.