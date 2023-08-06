Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? İadeler ne zaman yapılacak? Ayrıntılar belli oldu

Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemlerini ihlal edenlere kesilen cezaların iadesine yönelik sürecin ayrıntıları belli oldu. 31 Aralık 2024'e kadar başvurulması halinde yapılan ödemelerin iadesi gerçekleştirilecek. Peki, pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? İadeler ne zaman yapılacak?

Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? İadeler ne zaman yapılacak? Ayrıntılar belli oldu - 1

Covid-19 salgını döneminde kesilen cezaların iadesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayınlandı. Tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadarki dönemde tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi.

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Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? İadeler ne zaman yapılacak? Ayrıntılar belli oldu - 2

SON BAŞVURU TARİHİ

Cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024'e kadar yapılacak başvurunun ardından bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.

Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? İadeler ne zaman yapılacak? Ayrıntılar belli oldu - 3

İADE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

9 Kasım 2022'den önce tahsil edilen cezaların iade için başvuru formunun doldurularak varsa idari yaptırım karar tutanağı ve ödeme belgesinin birer örneğinin dilekçeye eklenerek 31 Aralık 2024'e kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvurulması gerekiyor.

Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? İadeler ne zaman yapılacak? Ayrıntılar belli oldu - 4

Resmi Gazete'de yayımlanan başvuru dilekçesi doldurulduktan sonra, varsa idari yaptırım karar tutanağı ile ödeme belgesinin birer örneğinin dilekçeye eklenerek 31 Aralık 2024 tarihine kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvurulması gerekiyor. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden, doğrudan vergi dairesine veya posta yoluyla yapılabilecek.

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