Pandemi döneminde hobi olarak başlamıştı şimdi müzeye dönüştürdü: Çoğunu sokaktan bulduğu malzemelerle yapıyor
Isparta'da 60 yaşındaki emekli esnaf Rıfat Küçükşahin, pandemi döneminde hobi olarak başladığı atıl malzemelerle sanat yapma merakı sayesinde evini adeta bir müzeye dönüştürdü. Trakya Üniversitesi restorasyon bölümü mezunu olan Küçükşahin, mezatlardan ve sokaktan bulduğu malzemeleri sanata dönüştürerek tablolar, figürler ve ev eşyaları üretmeye başladı.Çoğunu sokaktan bulduğu ahşap, metal ve teneke malzemelerden yaptığı tablolar, figürler ve ev eşyalarını, evinin içinde ve bahçesinde sergiliyor.
ATIL MALZEMELERLE SANAT YAPMAYA BAŞLADI
Emekli olduktan sonra ahşap ve atıl malzemelerden sanat yapma düşüncesinin olduğunu belirten Küçükşahin, “Mezatlardan aldığım ve sokaktan bulduğum malzemeleri değerlendirmeye başladım. Hediye gelen ürünler de oldu.