Pandemi hastaneleri Covid sonrası döneme hazır

Haberler - DHA 21.04.2022 - 11:29 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 11:31
Salgın döneminde şimdiye kadar 1 milyonun üzerinde ayaktan, 8-9 bini yoğun bakım olmak üzere 50 binin üzerinde de yatan hastaya şifa veren Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri'nde 'pandemi teyakkuzu' sona eriyor.
Covid'den yatan hasta sayısının neredeyse 50'nin altına indiği, yoğun bakım hasta sayısının ise 15-20'lerde seyrettiği her iki merkez de, Covid dışı polikliniklerin yanı sıra ameliyathaneler de aktif hale getirildi. Covid'den boşalan yoğun bakım ünitelerine normal hastalar alınmaya başlandı.
Salgın boyunca ertelenmek zorunda kalınan sağlık hizmetleri nedeniyle diğer hastanelerde yaşanan yığılmalar açısından da önemli bir konuma sahip olacak iki büyük pandemi hastanesi, olası bir acil ya da afet durumunda ise birkaç saat içinde yeniden 'Acil durum hastanesi' olarak hizmet vermeye dönebilecek şekilde organize edildi. Pandemi hastanelerinde, göğüs hastalıkları, dahiliye, kadın doğum, hatta girişimsel radyoloji gibi bölümlerle artık daha çok Covid dışı hastalara sağlık hizmeti veriliyor.
Hatta Feriha Öz'de, Covid dışı günlük poliklinik sayısı şimdiden 800'lere ulaşmış durumda. Her iki hastanenin başhekimi de pandemi hastanelerinin pandemi sonrası da efektif kullanılabilmesi için gerekli planlamaların yapıldığını kaydetti.
İstanbul'da Avrupa yakasının en büyük pandemi merkezi olarak şimdiye dek 680 bin ayaktan başvuruya yanıt verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "17 binden fazla hastayı yatırarak tedavi etmişiz. Yine yoğun bakımlarda da 3 bin 800-4 bin civarı hasta tedavi edilmiş. Salgının en yoğun zamanlarında günlük 3 binin üzerinde poliklinik başvurusu, 100-150 kadar da hasta yatışımız oluyordu. PCR test sayısının ise günlük 6 bine kadar çıktığını gördük. Bugün geldiğimiz noktada ise şu an yaklaşık 40-45 civarında Covid hastamız servislerde, 10-15 hastamız da yoğun bakımda tedavi görüyor" dedi.
Özellikle yaygın aşılama ve Omicron varyantıyla beraber pandeminin sönümlenmeye başlayacağının öngörülmesiyle beraber, acil durum hastanelerinin bundan sonraki süreci için de planlamaların yapılmaya başlandığını kaydeden Prof. Dr. Adaş, "Covid dışı hastalarımız için hizmetlerimizi devreye soktuk. Şu an 2 dahiliye servisimiz, göğüs hastalıkları servisimiz var aktif. Haftanın 3 günü ameliyathaneler faaliyette. Kadın doğum ve genel cerrahi vakaları alınıyor. İstanbul'da olmayan çocuk palyatif ünitesi açmayı düşünüyoruz. Yeniden böyle bir afet durumu olursa birkaç saat içinde hemen organize olabilecek şekilde hazırız" ifadelerini kullandı.
340 lojmanları olduğunu belirten Adaş, olağanüstü durumda tüm sağlık çalışanlarının direkt hizmet verir halde olabileceğini söyledi.
İstanbul Anadolu yakasının en önemli pandemi merkezi olarak açıldığı günden bu yana 550 bin Covid hastasına sağlık hizmeti sunulduğunu anlatan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu ise, "Bunun 25 bini yatarak takip edildi, 3 bin 500 hastamız ise yoğun bakımlarda tedavi gördü. İstanbul'daki bu iki büyük pandemi hastanesi, Covid sonrası dönemde de 2 yıldır bekleyen ve birikmiş sağlık hizmeti sunumu açısından, aktif bir rol oynayacak" şeklinde konuştu.
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde yaklaşık 60 civarı Covid hastasının yattığını anlatan Doç. Dr. Tanoğlu, "Yoğun bakım hasta sayımız ise 20'lere kadar düştü. 11- 12 tane Covid dışı hastalıkları için poliklinik açtık. İç hastalıkları, göğüs hastalıkları, genel cerrahi gibi. Artık ameliyathanelerimizi daha aktif şekilde kullanıyoruz. Günde 800 kişi polikliniklerimize başvuruyor ki pandeminin yoğun zamanında belki 800-1000 kişi sadece Covid için buraya başvuruyordu. Belki yakın gelecekte, tam normale geçtikten sonra da yeni bir sağlık turizm merkezi olacak bu iki pandemi hastanesi" dedi.