Pandemide başlayan yasak hala kaldırılmadı: “Her yerde var ama yasak olarak geçiyor”
Pandemi döneminde başlayan nargile yasağı, hala kaldırılmadı. İşletmeler yasağa rağmen nargile satışı yapıyor ancak bir yandan da ceza endişesi taşıyor. Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu, yasağın kaldırılmasını istiyor. Federasyon Başkanı Murat Ağaoğlu, yasağın kaldırılması için İçişleri Bakanlığı’na başvurduklarını söyledi. Ağaoğlu, “Her yerde var ama yasak olarak geçiyor. İstenirse kolluk güçleri ceza yazabilir. 60-70 bin işletmeden söz ediyoruz. Esnafımızın işi iyi olursa piyasada hareketlilik olacak.” diye konuştu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirus pandemisi döneminde, Türkiye’deki hizmet sektöründe birtakım kısıtlamalar ve yasaklar uygulandı.
Bu kapsamda kafe, bar ve benzeri işletmelerde bulaşı riskinin yoğun olduğu nargile hizmeti yasaklandı.
Geçen 5 yılın ardından birçok sektörde yasaklar ve kısıtlamalar kaldırıldı ancak nargile kullanımı hala yasak.
Yasağa rağmen nargile hizmeti veren işletmelere esneklik sağlansa da ceza yazılacağı düşüncesiyle bu hizmeti veremeyen işletmeler sık sık yasağın kaldırılması yönündeki taleplerini İçişleri Bakanlığı’na iletti.