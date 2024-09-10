Pandemide başlayan yasak hala kaldırılmadı: “Her yerde var ama yasak olarak geçiyor”

“MÜŞTERİLER SİTEM EDİP GERİ DÖNÜYOR”

Kıraathane işletmecisi Oğuz Güneş, gün içerisinde yüzlerce müşterisi olduğunu, gelenlerin çoğunluğunun nargile talebinde bulunduğunu ancak bu hizmeti veremediğini söyledi.

Nargilenin 300-400 lira arasında değişen fiyatı olduğunu belirten Güneş, “Pandemiden beri nargile yasağımız var, bu yasağa karşın müşteriden çok talep var. Maalesef geri çeviriyoruz. Bu nedenle işlerimiz düşüyor. Yasak kalkarsa memnun olacağız. Nargile yasak diye gelip, geri giden müşterilerimiz oluyor. Bu hizmeti yasak olduğu için veremiyoruz ve bize sitem ediyorlar. Müşterimizi kaybediyoruz.” diye konuştu.