Pandemide hobi olarak başladı: Evini atölyeye çevirdi
Burdur’da yerel bir gazetenin ikinci kuşak sahibi olan Adnan Taraşlı, emekli olduktan sonra merkeze bağlı Erikli köyünde kurduğu atölyede atıl ağaç parçalarını sanata dönüştürüyor. Pandemi sürecinde başladığı bu hobi, kısa sürede tutkusu haline geldi. Taraşlı, bugünlerde evini adeta bir sanat galerisine çevirmiş durumda.
Yıllarca Burdur’da yayın yapan yerel bir gazetenin yönetiminde görev alan Adnan Taraşlı, 2017 yılında şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için Erikli köyünde bir ev yaptırdı. Pandemi sürecini burada geçiren Taraşlı, doğayla iç içe bir yaşam sürerken, geçmişteki sanat eğitiminin de etkisiyle ahşapla çalışmaya başladı.