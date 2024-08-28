Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor

Uludağ şunları söyledi:

“Şu ana kadar sezon boyunca yaklaşık 60 ton metal atık çıkardım. Ben Antalya bölgesindeki sahil şeritlerinden yaklaşık 4 senedir bu metal atıkları temizliyorum.

Devlet yetkilerimize şunu söylemek istiyorum. Bu güne kadar hiç kimse beni arayıp, ‘Seninle bir çalışma yapalım’ demedi. Denizin içinde inanılmaz şekilde metal atıklar var ve bunlar insan sağlığına zarar verebilir.

Yetkililerden bana ulaşmalarını ve bunlarla alakalı bir çalışma yapılmasını istiyorum.”