Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor

Antalya’da yaşayan ağır vasıta şoförü Erhan Uludağ, Covid-19 pandemisinde işsiz kaldı. Uludağ, işsizlik günlerinde denizdeki atık metalleri çıkararak hayatını kazanmaya başladı. Bunu işi haline getiren adam, bu yıl 100 ton atık metal çıkararak, 1 milyon lira kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor - 1

Otobüs ve kamyon şoförü olarak çalışırken pandemi sürecinde işsiz kalan 4 çocuk babası Erhan Uludağ, Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde yüzdüğü sırada denizin dibinde metaller fark etti ve bu durumu fırsata çevirerek metal toplama işine başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor - 2

4 YILDIR METAL ATIKLARI TOPLUYOR

Palet ve gözlüğüyle tüpsüz dalış yaparak denizden çıkardığı metalleri geri dönüşüme satarak ailesine büyük bir katkı sağlayan Uludağ, yaklaşık 4 yıldır Antalya’nın birçok sahilinde metal çıkardıktan sonra şimdi de Alanya sahillerinde aynı işi yaparak ailesine gelir sağlamayı sürdürüyor.

Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor - 3

HEDEFİ BU YIL 1 MİLYON LİRA KAZANMAK

Şu ana kadar 180 ton metal atık toplayan Uludağ, bu yıl hedefini daha da büyüterek 100 ton metal toplayıp 1 milyon TL kazanmayı amaçlıyor.

Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor - 4

“SAHİL METAL ATIKLARLA DOLU”

“Pandemi dönemindeyken dalış yaptığımda denizde metallerin olduğunu fark ettim. Yaklaşık 4 senedir bu metalleri çıkartmaya devam ediyorum. Bu sezon Antalya bölgesinde 56 ton metal atık çıkardım.” diyen Uludağ, “Şimdi Alanya’da metal toplamaya başladım. Alanya sahillerinden denizin alt kısmı içler acısı aşırı derece atık var. Alanya'da şu ana kadar yaklaşık 4 ton metal çıkardım ve çıkarmaya da devam ediyorum. Sahil şeridi tamamen metal atıklarla dolu.” ifadelerini kullandı.

Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor - 5

“DENİZİN ALTI HURDALIK GİBİ”

Alanya sahilinde metal atıkların çalışma yapılarak temizlenmesi gerektiğini aktaran Uludağ, “Ben gücümün yettiklerini çıkarabiliyorum. Günlük yaptığım çalışmada denizden 350-400 kilograma kadar metal atık çıkarabiliyorum. Alanya'da birçok sahil bölgesinde denizin altı hurdalık gibi gerçekten. Bunların bir an önce çalışma yapılık çıkarılması lazım.” diye konuştu.

Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor - 6

4 SENEDE 180 TON ATIK ÇIKARDI

İskelelerden kopan parçaların, denizde kirliliğe yol açtığını ifade eden Uludağ, “Bunları elimden geldiği kadar ben çıkarmasını yapıyorum ama bu kendimce sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığım bir olay. Yaklaşık 4 senedir 180 ton civarında denizden atık metal çıkardım ve hala da çıkarmaya devam ediyorum.” dedi.

Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor - 7

Bu yıl hedefinin 100 ton metal atık çıkarmak olduğunu söyleyen Uludağ, bu atıklardan 1 milyon lira kazanmayı bekliyor.

Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor - 8

Uludağ şunları söyledi:

“Şu ana kadar sezon boyunca yaklaşık 60 ton metal atık çıkardım. Ben Antalya bölgesindeki sahil şeritlerinden yaklaşık 4 senedir bu metal atıkları temizliyorum.

Devlet yetkilerimize şunu söylemek istiyorum. Bu güne kadar hiç kimse beni arayıp, ‘Seninle bir çalışma yapalım’ demedi. Denizin içinde inanılmaz şekilde metal atıklar var ve bunlar insan sağlığına zarar verebilir.

Yetkililerden bana ulaşmalarını ve bunlarla alakalı bir çalışma yapılmasını istiyorum.”
Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor - 9
Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor - 10
Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor - 11
Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor - 12
Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor - 13
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