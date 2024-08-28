Pandemideki işsizlik günlerinde denize girince fark etti: Bu yıl 1 milyon lira kazanmayı hedefliyor
Antalya’da yaşayan ağır vasıta şoförü Erhan Uludağ, Covid-19 pandemisinde işsiz kaldı. Uludağ, işsizlik günlerinde denizdeki atık metalleri çıkararak hayatını kazanmaya başladı. Bunu işi haline getiren adam, bu yıl 100 ton atık metal çıkararak, 1 milyon lira kazanmayı hedeflediğini söyledi.
Otobüs ve kamyon şoförü olarak çalışırken pandemi sürecinde işsiz kalan 4 çocuk babası Erhan Uludağ, Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde yüzdüğü sırada denizin dibinde metaller fark etti ve bu durumu fırsata çevirerek metal toplama işine başladı.