Papa rüzgarına kapıldı arsayı 5,5 milyona satışa çıkardı
04.12.2025 10:51
DHA
Papa'nın ziyareti İznik'te arsa satmaya çalışanlara fırsat yarattı. Bazilikaya 1,5 kilometre uzaklıktaki 720 metrekarelik arsaya 5,5 milyon lira istendi. Satıcı doğru yatırımcı da arıyor.
Papa 14. Leo, İznik'i ziyaret etti, 2 bin 200 yıllık surlarla çevrili 720 metrekare arsasını satışa çıkardı.
Hobi bahçesi bile yapılamayacak arsa, sit alanı statüsünde. Satıcı, göle yakın arsası için, “4 tane ana girişi var bu kalenin. Bu 4 giriş, 4 İncil’i temsil eder. 12 tane tali kapımız vardır. Bu 12 kapımız ise İsa’nın 12 havarisini temsil eder.” diyor. Satış ilanlarında arsa göle yakın görünüyor ama Papa'nın ziyaret ettiği bazilikaya ise yaklaşık 1,.5 kilometre uzaklıkta.
Arsanın dibindeki surlar tamamen tarihi alan. Satışa konu edilen surlar, milattan önce 4’üncü yüzyılda, Bithynia Dönemi'nde inşa edilmeye başlandı, Roma ve Bizans dönemlerindeki yeni eklentilerle genişledi.
Bursa’da yaşayan inşaat mühendisi Kadircan Aslıvar, İznik Surları’nın 4 kapısından İstanbul Kapı ile tamamen yıkılan Göl Kapı’nın arasındaki sit alanında yer alan, ailesine ait özel parseli, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun ilçeye ziyaretinden bir gün sonra internetten, 5 milyon 500 bin liraya satışa çıkardı.
Arsayı, 13 yıl önce ailece ilçeye ziyarete geldiklerinde aldıklarını söyleyen Aslıvar, “Buraya sahip olunca çok özel hissettik. Bu sur içinde kalmış yerin özel bir parsel olduğunu, satılık olduğunu gördük. Önce çok şaşırdık, sonra da satın aldık.” dedi.
Yaklaşık 2 bin 500 yıllık surlarda yer alan 114 burçtan (Kale veya sur duvarlarının belirli aralıklarla yükselen savunma kuleleri) birinin de 13 yıl önce ailece satın aldıkları arsaya dahil olduğunu belirten Aslıvar, bu surların arsası için kıymet artırıcı unsur olduğunu düşünüyor.
Arsasını tarif ederken, “Etrafı surlarla çevrili. 4 tane ana girişi var bu kalenin. Bu 4 giriş, 4 İncil’i temsil eder. 12 tane tali kapımız vardır. Bu 12 kapımız ise İsa’nın 12 havarisini temsil eder." diye konuşan satıcı, burçlardan birisinin arsası içinde olduğunu anlatırken, "Bir tane kapı ise bizim parselimize komşudur. 720 metrekarelik arsa arkasındaki burcu da kapsıyor. Arkasına doğru 15 metre daha var. Yanımızda hemen İznik Gölü bulunmakta. Tabii yürüyüş yolu var. Önünde otopark var, yanında butik bir otel var.” diye konuştu.
"PAPA’NIN ZİYARETİNDEN SONRA İLGİ ARTTI"
Arsanın da içinde yer aldığı alan, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenip bilimsel kazılar dışında hiçbir kazıya müsaade edilmiyor. Anıtlar Kurulu’nun izniyle arsaya, ilçeye değer katacak bir yapı inşa edilebileceğini söyleyen Aslıvar, özellikle Papa’nın ziyaretinden sonra bölgeye ilginin artığını belirtti.
DOĞRU YATIRIMCI ARIYOR
Aslıvar, “Zaman içerisinde, özellikle geçtiğimiz günlerde Papa’nın ziyaretinden sonra, bölgeye ilgi yoğun bir şekilde arttı. Biz de buraya doğru bir yatırımcı ile beraber, doğru bir proje yapılacağına inanıyoruz. Şu anda sit alanı olduğu için yapılaşma olmuyor. Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinler alındığında, buraya güzel bir proje yapılabilir.” ifadelerini kullandı.