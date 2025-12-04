Papa rüzgarına kapıldı arsayı 5,5 milyona satışa çıkardı

Yaklaşık 2 bin 500 yıllık surlarda yer alan 114 burçtan (Kale veya sur duvarlarının belirli aralıklarla yükselen savunma kuleleri) birinin de 13 yıl önce ailece satın aldıkları arsaya dahil olduğunu belirten Aslıvar, bu surların arsası için kıymet artırıcı unsur olduğunu düşünüyor.

Arsasını tarif ederken, “Etrafı surlarla çevrili. 4 tane ana girişi var bu kalenin. Bu 4 giriş, 4 İncil’i temsil eder. 12 tane tali kapımız vardır. Bu 12 kapımız ise İsa’nın 12 havarisini temsil eder." diye konuşan satıcı, burçlardan birisinin arsası içinde olduğunu anlatırken, "Bir tane kapı ise bizim parselimize komşudur. 720 metrekarelik arsa arkasındaki burcu da kapsıyor. Arkasına doğru 15 metre daha var. Yanımızda hemen İznik Gölü bulunmakta. Tabii yürüyüş yolu var. Önünde otopark var, yanında butik bir otel var.” diye konuştu.