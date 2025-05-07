Şimdiye kadarki en büyük konklav! Papa seçimleri: Yeni Papa kim? Papa seçimi nasıl ve saat kaçta olacak?

PAPA SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Konklav'ın düzenleneceği Sistine Şapeli olağanüstü izole edilir ve tüm kardinaller Şapale girerken gizlilik yemini eder.



Oy verecek kardinallerin dışında tören yöneticileri dahi salondan ayrılır. Gizli olarak yapılan oylamanın ilk gününde tek oy verilir. Sonraki günler ise Papa seçilene kadar en fazla dört defa oy kullanırlar. Bu oylamaların ikisi sabah ve ikisi de öğleden sonra olur.



Seçmenler seçtikleri adayın adını bir oy pusulasına yazar ve bu pusulalar bir yerde toplanarak kaydedilir. Ardından güvenlik maksadıyla yakılır.



Yeni Papa'nın seçilmesi için oyların üçte ikisini almış bir aday olması gerekir. Oy çokluğu ile bir Papa'nın seçilmesi sonucunda, seçilene ''Papalık görevini kabul ediyor musun?'' sorusu yöneltilir. Ardından Papa olarak görev aldığı süre boyunca kullanacağı ismin ne olduğu sorulur. İsim seçimi ardından Şapelin çatısındaki bacadan beyaz duman salınır.