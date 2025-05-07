Şimdiye kadarki en büyük konklav! Papa seçimleri: Yeni Papa kim? Papa seçimi nasıl ve saat kaçta olacak?

Papa seçimi için gözler Sistine Şapeli'nde olacak. Papa Papa Francis'in 21 Nisan'da vefat etmesi üzerine Kardinaller 28 Nisan'da bir toplantı gerçekleştirdi. Yeni Papa seçiminin ise 7 Mayıs günü yapılacağı duyuruldu. Konklav'a 133 kardinal, seçmen olarak katılabiliyor ve 80 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Peki, yeni Papa seçimi saat kaçta, Papa nasıl seçiliyor?

Şimdiye kadarki en büyük konklav! Papa seçimleri: Yeni Papa kim? Papa seçimi nasıl ve saat kaçta olacak? - 1

Yeni Papa seçimi için konklav 7 Mayıs günü başlıyor. 80 yaşının altındaki kardinaller her gün en fazla dört kez oy kullanabiliyor. Oylama gizli olarak yapılıyor ve Papa seçilene kadar kardinaller Sistine Şapeli'nden ayrılmıyor. 267. Papa kim olacak, Papa seçimi nasıl oluyor?

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Şimdiye kadarki en büyük konklav! Papa seçimleri: Yeni Papa kim? Papa seçimi nasıl ve saat kaçta olacak? - 2

PAPA SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Papa seçimi için ilk oylar 7 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra kullanılmaya başlayacak. 252 kardinal arasında oylamaya katılma hakkına sahip 133 kardinal yer alıyor.

Şimdiye kadarki en büyük konklav! Papa seçimleri: Yeni Papa kim? Papa seçimi nasıl ve saat kaçta olacak? - 3

PAPA SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Konklav'ın düzenleneceği Sistine Şapeli olağanüstü izole edilir ve tüm kardinaller Şapale girerken gizlilik yemini eder.

Oy verecek kardinallerin dışında tören yöneticileri dahi salondan ayrılır. Gizli olarak yapılan oylamanın ilk gününde tek oy verilir. Sonraki günler ise Papa seçilene kadar en fazla dört defa oy kullanırlar. Bu oylamaların ikisi sabah ve ikisi de öğleden sonra olur.

Seçmenler seçtikleri adayın adını bir oy pusulasına yazar ve bu pusulalar bir yerde toplanarak kaydedilir. Ardından güvenlik maksadıyla yakılır.

Yeni Papa'nın seçilmesi için oyların üçte ikisini almış bir aday olması gerekir. Oy çokluğu ile bir Papa'nın seçilmesi sonucunda, seçilene ''Papalık görevini kabul ediyor musun?'' sorusu yöneltilir. Ardından Papa olarak görev aldığı süre boyunca kullanacağı ismin ne olduğu sorulur. İsim seçimi ardından Şapelin çatısındaki bacadan beyaz duman salınır.

Şimdiye kadarki en büyük konklav! Papa seçimleri: Yeni Papa kim? Papa seçimi nasıl ve saat kaçta olacak? - 4

Beyaz dumanın anlamı ''yeni Papa'nın seçilmesi'', siyah duman ise ''henüz yeni Papa seçilmedi'' demektir.

St. Peter Bazilikası'nın balkonundan kıdemli kardinal ''Habemus papam'' yani ''bir Papamız var'' ifadesini kullanır. Akabinde yeni seçilen Papa balkonda tüm dünyaya hitap eder.

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