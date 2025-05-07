Şimdiye kadarki en büyük konklav! Papa seçimleri: Yeni Papa kim? Papa seçimi nasıl ve saat kaçta olacak?
Papa seçimi için gözler Sistine Şapeli'nde olacak. Papa Papa Francis'in 21 Nisan'da vefat etmesi üzerine Kardinaller 28 Nisan'da bir toplantı gerçekleştirdi. Yeni Papa seçiminin ise 7 Mayıs günü yapılacağı duyuruldu. Konklav'a 133 kardinal, seçmen olarak katılabiliyor ve 80 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Peki, yeni Papa seçimi saat kaçta, Papa nasıl seçiliyor?
Yeni Papa seçimi için konklav 7 Mayıs günü başlıyor. 80 yaşının altındaki kardinaller her gün en fazla dört kez oy kullanabiliyor. Oylama gizli olarak yapılıyor ve Papa seçilene kadar kardinaller Sistine Şapeli'nden ayrılmıyor. 267. Papa kim olacak, Papa seçimi nasıl oluyor?