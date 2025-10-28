Papa'nın Türkiye ziyareti öncesinde tarihi keşif: İlk kez görüntülendi

Mahalle muhtarı Ali Arık, mozaikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mahallemizde bulunan bu mozaik geniş çaplı olduğu için bakanlığımız el attı. Kazı yapıldı ve güzel bir çalışmayla mozaik gün yüzüne çıkartıldı.

İlçemize güzel bir eser ve değer oldu. Bu mozaik dünya ve İznik açısından çok değerli çünkü çok farklı olduğu söyleniyor.

İznik ve mahallemiz adına çalışan ekibe ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum.

Bulunan bu mozaik bir saray kalıntısı, yani bir sarayın girişi olduğu düşünülüyor."