Papa'nın Türkiye ziyareti öncesinde tarihi keşif: İlk kez görüntülendi
Papa 14. Leo'nun ziyaret gerçekleştireceği İznik'te 400 metrekarelik dev taban mozaiği keşfedildi. Bölgeye kimse yaklaştırılmazken polis ve zabıta 24 saat nöbet tutuyor.
Bazilika'nın keşfinden sonra İznik'e geleceğini açıklayan Papa Fransuva'nın 21 Nisan 2025 tarihinde yaşamını yitirmesinin ardından, 14. Leo ismini alarak Papalığa seçilen ABD'li Kardinal Robert F. Prevost 27 Kasım'da İznik'i ziyaret edecek.
Papa'nın ziyaretinin açıklanmasının ardından bölgede hem kültürel hem de arkeolojik hareketlilik yaşanmaya başladı.