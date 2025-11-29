Papa'nın uçağına yazılım yüklemesi için İstanbul'a teknisyen getirildi

Uçak üreticisi Airbus, havayolu şirketlerinden güvenlik riski nedeniyle A320neo ve A321neo tipi uçakların, yazılım ve donanım problemlerinin giderilmesi için yere indirilmesini istedi.



Şirketin uyarısı sonrası havayolları uçaklarını yere indirdi. Türk Hava Yolları da filosunda bulunan 8 uçağın güncellemelerine başlandığını açıkladı.

Tespit edilen güvenlik sorunları nedeniyle yeniden yazılım yüklenecek uçaklar arasında Papa 14.Leo’nun kullandığı Airbus 320 Tipi uçağı da yer alıyor.