Papa'nın uçağına yazılım yüklemesi için İstanbul'a teknisyen getirildi
29.11.2025 21:22
Son Güncelleme: 29.11.2025 21:25
DHA
Airbus’un A320neo ve A321neo tipi uçaklara yönelik güvenlik sorunu uyarısının ardından, İstanbul'da bulunan Papa 14. Leo’nun uçağına da yazılım güncellenmesi yapılabilmesi için Roma'dan teknisyen getirildi.
Uçak üreticisi Airbus, havayolu şirketlerinden güvenlik riski nedeniyle A320neo ve A321neo tipi uçakların, yazılım ve donanım problemlerinin giderilmesi için yere indirilmesini istedi.
Şirketin uyarısı sonrası havayolları uçaklarını yere indirdi. Türk Hava Yolları da filosunda bulunan 8 uçağın güncellemelerine başlandığını açıkladı.
Tespit edilen güvenlik sorunları nedeniyle yeniden yazılım yüklenecek uçaklar arasında Papa 14.Leo’nun kullandığı Airbus 320 Tipi uçağı da yer alıyor.
ROMA'DAN TEKNİSYEN GETİRİLDİ
Uçağa yazılım yüklenmesi için bugün Roma’dan İstanbul’a bir uçak teknisyeni ve ITA Airways’e ait A320neo uçağı için yedek bilgisayar getirildi.
Konuyla ilgili olarak Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, gerekli güncelleme işlemlerinin Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’nın (EASA) acil direktifi kapsamında yapılacağı ve gerekli yüklemelerin tamamlanmasının ardından Papa’nın yarın İstanbul’dan Beyrut’a gideceğini açıkladı.