Papara ile nasıl para aklandı? 9 yılda milyonlarca kullanıcı ve 200 milyonluk yalı...

Yasadışı kumar sitelerinden elde edilen gelirin aklanması için iddiya göre binlerce kişi üzerine hesap açılan Papara şirketine düzelenen operasyonun ardından birçok soru gündeme geldi.

Papara ile nasıl para aklandı? 9 yılda milyonlarca kullanıcı ve 200 milyonluk yalı... - 1

Yasadışı bahis ve kumar sitelerinden elde edilen gelirin transferi için kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonla gündeme gelen Papara ödeme sistemleri, faaliyette olduğu 9 yıldır özellikle de spor kulüplerine sponsor olmasıyla ismini duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Papara ile nasıl para aklandı? 9 yılda milyonlarca kullanıcı ve 200 milyonluk yalı... - 2

Şirketin kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yasadışı bahisin finanse edilmesine yönelik soruşturmada Papara ve 7 şirkete kayyum atandı.

Papara ile nasıl para aklandı? 9 yılda milyonlarca kullanıcı ve 200 milyonluk yalı... - 3

ŞİRKET SAHİBİNİN HIZLI YÜKSELİŞİ

Hukuk fakültesi mezunu olan ve yüksek lisansını da bu alanda yapan 38 yaşındaki Ahmed Faruk Karslı'nın hızlı yükselişi ile birlikte ismini duyurması ise  İstanbul'da Boğaz'ın en güzel yalılarından Kırmızı Yalı olarak da bilinen Mehmet Emin Ağa Yalısı'nı 2023'te 200 milyon liraya almasıyla gündeme geldi.

Papara ile nasıl para aklandı? 9 yılda milyonlarca kullanıcı ve 200 milyonluk yalı... - 4

Karslı, 2016'da kendi şirketini kurana kadar telekominikasyon, parakende ve finansal teknoloji firmalarında çalıştı, projeler geliştirdi.

Papara'yı 29 yaşında kurdu.

Şirket 9 yılda 20 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip oldu.

Şirketi cazip hale getiren ise her türlü para transferi ve ödemenin ücretsiz yapılabilmesiydi.

Papara ile nasıl para aklandı? 9 yılda milyonlarca kullanıcı ve 200 milyonluk yalı... - 5

PARA NASIL AKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Merkez Bankası ile MASAK raporlarının dikkate alındığı belirtildi.

İddiaya göre Papara'daki 26 bin hesap, suçtan elde edilen paranın transferi için kullanıldı.

12 milyar liranın üzerindeki suç geliri sistemdeki hasaplar üzeriden bankalara transfer ediliyor, sonrasında da yasa dışı internet siteleriyle ilişkili zanlının kripto para cüzdanına aktarılarak, suç geliri aklanıyordu.

Papara ile nasıl para aklandı? 9 yılda milyonlarca kullanıcı ve 200 milyonluk yalı... - 6

5 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KOYULDU

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, zanlılara ait yaklaşık 5 milyar değerinde 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el koyuldu.

Şüpheliler suç örgütü kurmak, üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ile bahis ve şans oyunları kanuna muhalefet ile suçlanıyor.

Soruşturma sürüyor.

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