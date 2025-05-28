Papara ile nasıl para aklandı? 9 yılda milyonlarca kullanıcı ve 200 milyonluk yalı...

ŞİRKET SAHİBİNİN HIZLI YÜKSELİŞİ

Hukuk fakültesi mezunu olan ve yüksek lisansını da bu alanda yapan 38 yaşındaki Ahmed Faruk Karslı'nın hızlı yükselişi ile birlikte ismini duyurması ise İstanbul'da Boğaz'ın en güzel yalılarından Kırmızı Yalı olarak da bilinen Mehmet Emin Ağa Yalısı'nı 2023'te 200 milyon liraya almasıyla gündeme geldi.