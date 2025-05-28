Papara ile nasıl para aklandı? 9 yılda milyonlarca kullanıcı ve 200 milyonluk yalı...
Yasadışı kumar sitelerinden elde edilen gelirin aklanması için iddiya göre binlerce kişi üzerine hesap açılan Papara şirketine düzelenen operasyonun ardından birçok soru gündeme geldi.
Yasadışı bahis ve kumar sitelerinden elde edilen gelirin transferi için kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonla gündeme gelen Papara ödeme sistemleri, faaliyette olduğu 9 yıldır özellikle de spor kulüplerine sponsor olmasıyla ismini duyurdu.