Papara paraları iade etmeye başladı: Kredi kartı uyarısı
07.11.2025 19:08
NTV - Haber Merkezi
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında kayyum atanan ve faaliyet izni iptal edilen Papara müşterilerine para iadesine başladı. İadeler kademeli olarak yapılırken, kredi kartı ile yatırılan bakiyeler için ise önemli bir uyarı yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve kumar operasyonu gerçekleştirilen elektronik para kuruluşu Papara'nın faaliyette bulunma izni iptal edilmişti.
Şirket, hesaplarda kalan bakiyelerin kademeli olarak iade edilmeye başlandığını duyurdu.
PAPARA'DAN AÇIKLAMA
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.
Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB’den alınan görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır.
İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.
Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."
KREDİ KARTI UYARISI
Şirketten yapılan açıklamada kredi kartı ile yatırılan bakiyelerin şu anda çekilemeyeceği belirtildi.
Açıklamada, “Papara hesabında kayıtlı ve aktif bir IBAN’ın varsa, “Yatır / Çek” menüsünden nakit bakiyeni çekebilirsin. Ancak kredi kartınla yatırdığın bakiyeleri şu anda çekemezsin. Gelişmelerle ilgili duyurularımızı takip edebilirsin” ifadeleri kullanıldı.
PAPARA SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “yasa dışı bahis ve kara para aklama” soruşturması kapsamında şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.
27 Mayıs'ta aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.
Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı "örgüt liderliği" ile suçlanıyor.
2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği öne sürülmüştü.