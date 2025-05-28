Papara'da parası olanlar ne yapacak? Papara ne zaman açılacak? Papara'dan açıklama
Yasadışı bahis soruşturması sebebiyle TMSF'nin kayyum olarak atandığı ödeme şirketi Papara'da paraları olan vatandaşlar, paralarını çekemedikleri gerekçesiyle internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Papara kullanıcıları, hesaplarındaki paraların durumu hakkında endişe duymaya başlamasının ardından, “Papara’da parası olanlar ne yapacak?” sorusu sorgulanıyor. Konuyla ilgili olarak hem TCMB hem de Papara tarafından açıklama yapıldı. Peki, Papara'da parası olanlar ne yapacak?
Papara'da parası olan kullanıcılar, "Papara kapandı mı, ne zaman açılacak?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Papara hesapları üzerinden paralarını çekmek ve başka bankalara EFT yoluyla göndermek isteyen vatandaşlar, kayyım nedeniyle işlemlerini gerçekleştiremiyor. Vatandaşlar tarafından yaşanan tedirginliğin üzere TCMB ve Papara tarafından konuyla ilgili açıklamlar yapıldı. Peki, Papara'da parası olanlar ne yapacak?